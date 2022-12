Welche Weihnachtsfilme laufen am 26.12.? TV-Programm für den 2. Weihnachtstag

Weihnachtsfilme, Märchen und andere Klassiker: Das TV-Programm verspricht am 26.12. weiter Weihnachtsstimmung. Doch was läuft wann im Fernsehen? Und welche Filme sollten Sie am 2. Weihnachtsfeiertag nicht verpassen? Die Übersicht für das Fernsehprorgramm am 26. Dezember.

Weihnachts-Tipps: Diese Filme sind empfehlenswert

Die goldene Gans (16.50 Uhr - RBB oder in der ARD-Mediathek)

Diese Märchenverfilmung ist schön anzusehen, aber auch brandgefährlich! Klaus' Lied, das er jedes Mal, wenn die Gans-Parade weiterzieht, singt, vermag jeden Weihnachtslied-Ohrwurm auszutreiben - und zu ersetzen!

Der kleine Lord (15.50 Uhr - ARD)

Halten Sie die Taschentücher bereit! Der kleine Ceddie wird nicht nur das Herz seines mürrischen Großvaters erobern, sondern auch Ihres.

Es weihnachtet sehr: Diese Klassiker werden am 26. Dezember ausgestrahlt

10.15 Uhr, RTL: Santa Clause - Eine schöne Bescherung

12.10 Uhr, RTL: Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung

14.05 Uhr, RTL: Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung

15.50 Uhr, ARD: Der kleine Lord

17.30 Uhr, Sat1: Kevin - Allein in New York

17.30 Uhr, ARD: Sissi - Schicksalsjahre einer Kaiserin

Mehr als nur Aschenbrödel: Diese Märchen-Filme laufen am 26.12. im TV

5.40 Uhr, ZDFneo: Der treue Johannes

8.30 Uhr, NDR: Vom Fischer und seiner Frau

8.40 Uhr, ZDFneo: Das kalte Herz

11.05 Uhr, ARD: Die Salzprinzessin

12.40 Uhr, ARD: Die drei Königskinder

13.00 Uhr, 3sat: Schneeweißchen und Rosenrot

13.40 Uhr, ARD: Frau Holle

14.40 Uhr, ARD: Die Gänseprinzessin

15.35 Uhr, RBB: Die Prinzessin mit dem goldenen Stern

16.00 Uhr, MDR: Abenteuer im Zauberwald

16.50 Uhr, RBB: Die goldene Gans

17.25 Uhr, MDR: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Weihnachtliche Kinderfilme im TV-Programm

8.45 Uhr, BR: Hexe Lilli rettet Weihnachten

10.30 Uhr, ZDF: Pippi in Taka-Tuka-Land

12.05 Uhr, ZDF: Michel muss mehr Männchen machen

16.00 Uhr, SuperRTL: Barbie in: Der Nußknacker

16.50 Uhr, Kika: Niko 2 - Kleines Rentier, großer Held

Zum Schmunzeln: Weihnachtliche Komödien am zweiten Weihnachstfeiertag

7.50 Uhr, MDR: Krauses Fest

8.10 Uhr, One: Weihnachts-Männer

10.45 Uhr, SWR/SR: O Palmenbaum

16.00 Uhr, 3sat: Oh Tannenbaum

17.30 Uhr, 3sat: Weihnachts-Männer

22.10 Uhr, Disney Channel: This Christmas

23.15 Uhr, SWR: Single Bells

Diese romantischen Weihnachtsfilme laufen am 2. Feiertag