Last-Minute-Pleite in Wiesbaden: Wehen vermiest dem VfB den Neustart im Aufstiegsrennen

Der SV Wehen Wiesbaden hat dem VfB Stuttgart am Sonntagnachmittag den Neustart im Aufstiegsrennen vermiest. Mit einem Elfmeter-Treffer in der 97. Spielminute schoss Phillip Tietz den Aufsteiger zum 2:1-Sieg über den großen Aufstiegsfavoriten. Tabellenführer Arminia Bielefeld hat den optimalen Start nach der Corona-Pause ebenfalls verpasst. Der seit acht Spielen unbesiegte Zweitliga-Spitzenreiter musste beim 1:1 gegen den VfL Osnabrück in letzter Minute den Ausgleich durch Marcos Alvarez hinnehmen. Der Hamburger SV verpasste trotz 2:1-Führung bei der SpVgg Greuther Fürth den Sieg, Doppeltorschütze Havard Nielsen rettet den Franken beim 2:2 einen Punkt. Dennoch rückten die Hamburger auf Rang zwei vor.

Kaminski und Kempf feiern ihr Comeback

Trainer Pellegrino Matarazzo – der als Profi zwischen 2001 und 2005 in 76 Regionalliga-Spielen für den SV Wehen Wiesbaden auf dem Platz stand - hatte die beiden Comebacker Marcin Kaminski (nach Kreuzbandriss) und Marc Oliver Kempf (nach Kieferbruch) direkt in die Startelf beordert. Die kopfballstarken Innenverteidiger sollten die langen Bälle der Hausherren wegverteidigen, die tiefen Läufe von Wiesbadens Tormaschine Schäffler verhindern und so dem Konterspiel des SVWW die Gefahr nehmen. Gegen den Ball formierten sich die Schwaben in einem 4-1-4-1-System, im Vorwärtsgang wurde aus der kompakten Grundordnung ein variables 3-4-3 mit den schnellen Nicolas Gonzalez (links) und Silas Wamangituka (rechts) auf den Flügeln.

Mario Gomez vergibt aus drei Metern

Hohe Intensität in den Zweikämpfen und gute Balleroberungen: Der VfB war vom Anpfiff weg gut im Spiel. Stürmer Mario Gomez vergab nach Vorarbeit von Nicolas Gonzalez aus drei Metern die frühe Führung für die Gäste. Wehens Schlussmann Heinz Lindner reagierte prächtig (4.). In der Folge dominierten die Stuttgarter das Spielgeschehen, ließen aber die nötige Durchschlagskraft im letzten Drittel vermissen. Die in der Defensive gut organisierten Hessen hatten durch einen Fernschuss von Paterson Chato ihre beste Torchance (29.). Kurz vor dem Pausenpfiff musste SVWW-Keeper Lindner noch einmal vor Gomez klären (38.) – dann wurden die Seiten gewechselt.

Wehens Toptorjäger Schäffler fackelt nicht lange

Auch im zweiten Durchgang gab die Matarazzo-Elf zunächst den Takt vor. Knallige Szenen vor dem Wiesbadener Tor blieben aber weiter Mangelware. Und auf einmal klingelte es hinten im VfB-Kasten: Manuel Schäffler vollendete nach feiner Kopfball-Ablage von Aigner und mit einem trockenen Abschluss in die linke untere Ecke (50.). Die Stuttgarter intensivierten daraufhin ihre Angriffsbemühungen. Mit Hamadi Al Ghaddioui (58./für Mario Gomez), Pascal Stenzel (58./für Nathaniel Phillips) und Philipp Klement (64./für Daniel Didavi) brachte VfB-Coach Matarazzo zudem frisches Personal auf den Platz.

Tietz schockt den VfB in der 97. Minute

Von Minute zu Minute wuchsen die Ballbesitzzahlen des VfB, nur in Torgefahr ummünzen konnte der große Aufstiegsfavorit seine numerische Überlegenheit nicht. Stattdessen vergab der SV Wehen nach einem Konter die große Chance auf die Vorentscheidung (72.). In der Schlussphase gingen die Schwaben All-In und wurden für ihre Bemühungen belohnt: Nach einer Flanke des eingewechselten Roberto Massimo erzielte Nicolas Gonzalez das 1:1 (84.). Doch damit war noch nicht Schluss. In der 97. Minute bekamen die Wiesbadener einen Handelfmeter zugesprochen, den der eingwechselte Phillip Tietz zum vielumjubelten 2:1-Siegtreffer verwandelte.

Für den VfB Stuttgart geht es in einer Woche mit einem weiteren Auswärtsspiel weiter. Am Sonntag, den 24. Mai um 13.30 Uhr, sind die Schwaben im hohen Norden bei Holstein Kiel zu Gast. Der SV Wehen Wiesbaden spielt am kommenden Freitag (22.05./18.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim.