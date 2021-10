Bei bestem Wetter trafen sich am vergangenen Samstagmorgen 230 Bürgerinnen und Bürger in Alfdorf, Pfahlbronn, Vordersteinenberg, Adelstetten und dem Haghof zur gemeinsamen Dorfputzete.

Auch die Schlossgartenschule Alfdorf und die Schule im Lindengarten in Pfahlbronn hatten mit vielen Schülern tatkräftig mitgeholfen und bereits am Freitag Müll eingesammelt. Nach einer kurzen Einweisung waren am Samstag um 9 Uhr viele Kleingruppen in den Teilorten in verschiedene Richtungen ausgeströmt