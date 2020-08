Warum wurde der Alfdorfer Haushalt erst im August, also am 10. August, in der Gemeinderatssitzung verabschiedet? „Corona, ein neuer Bürgermeister und die Umstellung auf Doppik führten zu dieser Verzögerung. Das Gute ist jedoch, wir benötigen wohl keinen Nachtragshaushalt“, so Bürgermeister Ronald Krötz.

Insgesamt 13,2 Millionen Euro müssen im Etat 2020 in Alfdorf investiert werden. Dennoch wird kein Kredit benötigt. Es verbleiben 1,9 Millionen Euro als Reserve im Gemeindesäckel. Die