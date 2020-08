Schlag 11 Uhr beginnt am Samstag der Himmel über dem Hagerwaldsee aufzureißen. Der Regen lässt nach, erstirbt schließlich ganz. Zaghaft keimt unter dem guten halben Dutzend Traktorfreunden, die sich unter einem Pavillon häuslich eingerichtet haben, die Hoffnung auf, dass es mit einer gemeinsamen Ausfahrt in den Schwäbischen Wald hinein womöglich doch noch klappen könnte.

Aus Waiblingen, den Berglen und Alfdorf waren sie schon am Vortag heraufgekommen, um am See gemeinsam zu campen und