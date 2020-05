„Es tut mir unheimlich leid, ich bereue alles. Bitte helfen Sie mir, helfen Sie mir“, war so ziemlich das Einzige, was in einer fast sechsstündigen Verhandlung aus dem in Israel geborenen 32-jährigen Angeklagten herauszuholen war, dem schwere Brandstiftung zur Last gelegt wurde, weil er an einem Vormittag im November vergangenen Jahres in einer Sozialwohnung der Gemeinde Alfdorf inmitten eines aus drei Einheiten bestehenden Reihenhauses Feuer gelegt hat. „Sie lassen sich doch nicht he