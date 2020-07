Ruhig war es am Mittwochnachmittag am Hagerwaldsee! Beschaulich, fast idyllisch. Lediglich ein einsamer Bagger unterbricht die Stille. Gemächlich löffelt der Baggerführer Schotter in die Baugrube des Rohbaus für das neue Betriebsgebäude, zwei Helfer stehen daneben, dirigieren und schaufeln, achten darauf, dass nichts danebenfällt. Die Pfahlbronner Hans Bauer Bauunternehmung GmbH ist hier gerade im Auftrag des Wasserverbandes Kocher-Lein am Werke. Das alte Betriebsgebäude am Staudamm wurde