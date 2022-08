Familienspaß: Das Maislabyrinth in Alfdorf-Bonholz hat seine Pforten geöffnet

„Hallo – ist da wer?“, fragt Moritz mit leuchtenden Kinderaugen, wenn er an einem der beiden Maistelefon-Anschlüsse neugierig auf eine Antwort hofft. Meistens nimmt wirklich jemand ab, denn hier ist eine Menge los: im Maislabyrinth von Familie Kolb aus Alfdorf-Bonholz.

Bereits zum 23. Mal heißt es nun wieder, stempeln, was das Zeug hält. Jeder Besucher, und hier gibt es keinerlei Altersbegrenzung, erhält am Eingang erst mal seine eigene Stempelkarte. Diese gilt es zu füllen und sich zunächst an jeder der im Feld versteckten sechs Stationen einen der passenden Abdrücke abzuholen. Nur, so einfach ist dies nicht, denn neben einem siebten „Fake“-Stempel ohne Abdruck müssen parallel knifflige Rätsel gelöst werden. Oft muss man auch „rückwärts“ den richtigen Lösungsansatz erst mal ablaufen, bevor man die Fragen richtig lösen kann.

Gespenster, Trommeln und Vögel, die fast magisch über dem Maisfeld kreisen

Das integrierte Maistelefon von Familie Kolb ist hierbei jedoch nur eines der vielen liebevoll eingebauten Labyrinth-Highlights. Hier, im landwirtschaftlichen Familienbetrieb von Günther und Christina Kolb, fühlt man sich schnell heimisch. Die Art der beiden macht es einem leicht. „Bei der Stempelsuche zählt vor allem die Aufmerksamkeit“, erklärt Günther Kolb, der Herr über die Maiskolben. Er überlegt sich nebst Ehefrau Christina über Monate vorab genau, wie er dieses Jahr die Gänge pflanzt und welche Überraschungen dieses Jahr Kinderaugen leuchten lassen. Und davon gibt es eine Menge. Neben dem besagten Telefon trifft man hier auf Gespenster, Trommeln und Vögel, die fast magisch über dem Maisfeld kreisen.

Schätzfragen und eine gute Orientierung helfen hier ebenfalls bei des Rätsels Lösung. An einer Stelle des Feldes werden die über zwei Meter hohen Maishalme dann plötzlich überschaubar. Der Besucherblick wird frei und eine Orientierungsfrage ist zu lösen: „Wie heißen die zu sehenden Berge?“

Gemeint sind natürlich die drei Kaiserberge: Hohenstaufen, Rechberg und Stuifen. Da die Besucher jedoch oft von weit her kommen, muss man sich des Rätsels Lösung mit dem Einheimischen-Fachwissen durchaus erst verdienen. Natürlich enden auch einige Gänge des 14 000 Quadratmeter großen Labyrinths in einer Sackgasse. Dann heißt es, kehrtmachen und nach neuen Wegen Ausschau halten. „In 23 Jahren gab es bisher keinerlei Verluste und jeder kam hier wieder heilen Fußes raus“, scherzt Günther Kolb. Er weiß von einem Mal, wo sich ein Kind einer anderen Familie anschloss und die gesamte Familie Kolb sofort parat stand, um Ausschau zu halten. Man hilft sich hier, und oft gehen fremde Familien zusammen rein und kommen so als Freunde zusammen raus. „Alles ist zudem so konzipiert, dass jedes Maisfeldende, ausgerichtet an den vier Himmelsrichtungen, durch eine freien Fläche oder Wiese begrenzt ist“, erläutert Kolb fachmännisch.

Wenn man es dann schafft, sich alle Stempel abzuholen, winkt zudem eine Teilnahme am großen Gewinnspiel. Hier verlosen Kolbs nach jeder Saison einige Freikarten für den Schwabenpark. Was jedoch, wenn ein Kind seine Stempelkarte aufgrund der einstündigen Suche nicht ganz voll bekommt? „So eng können wir das hier nicht nehmen“, schmunzelt Landwirt Kolb und drückt dabei für seine ganz kleinen Besucher auch gern mal beide Augen zu. Was sympathisch zum bunten Familien-Flair passt. „Wir haben hier ein Trampolin und neben unserem Getränkeautomaten natürlich auch Bänke zum gemütlichen Verweilen“, lädt Christina Kolb alle Interessierten ein.

Bei jedem Wetter geöffnet

Das Maislabyrinth ist bis Ende September täglich von 7 bis 20 Uhr, und zwar bei jedem Wetter, geöffnet. An sieben Tagen in der Woche, versteht sich. Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder nur zwei Euro. Wer also Lust bekommen hat, seine Kids mal für eineinhalb Stunden ein Suchspiel mit Spaßfaktor machen zu lassen und als Elternteil entweder mitfiebern oder relaxt am Rand des Feldes ein kühles Getränk genießen will, ist im Maislabyrinth von Familie Kolb goldrichtig.