Feuerwehr Alfdorf ist gut aufgestellt: 145 aktive Wehrmänner und Wehrfrauen

Die Gesamtfeuerwehr der Gemeinde Alfdorf hielt ihre Jahreshauptversammlung im Pfahlbronner Bürgerzentrum ab. Erstmals wurde die Hauptversammlung mit einem Kameradschaftsabend abgehalten. Gesamtkommandant Marcel Stegmaier und sein Ausschuss hatten die 145 aktiven Männer und Frauen der Gesamtwehr eingeladen und die meisten folgten der Einladung. Zudem waren noch Mitglieder der Alterswehr und auch der Jugendfeuerwehr bei der Veranstaltung zugegen. Die Abteilung Vordersteinenberg, die den logistischen Teil der Veranstaltung übernommen hatte, meisterte dies bravourös.

31 Feuerwehr-Einsätze in Alfdorf

Im ersten Teil des Abends konnte Stegmaier neben den Feuerwehrangehörigen auch zahlreiche Gäste, Vertreter des Gemeinderates und der Blaulichtfraktionen sowie den evangelischen Pfarrer Patrick Steinbacher herzlich begrüßen.

Wie den Ausführungen des Kommandanten zu entnehmen war, ist die Gesamtwehr der Welzheimer-Wald-Gemeinde aktuell mit 145 aktiven Wehrmännern und -frauen in den drei Abteilungen, 91 Angehörigen der Jugend- und Kinderfeuerwehr sowie 35 Mitgliedern der Alterswehr sehr gut aufgestellt.

„Auch der Ausbildungsstand ist aktuell mit einer Vielzahl von Ausbildungsmaßnahmen von der Grundausbildung bis hin zur Ausbildung der Leiter einer Wehr auf einem hohen Niveau“, so Stegmaier. Im vergangenen Jahr habe man 44 Einsätze und Absicherungen durchgeführt, wobei die Abteilung Alfdorf 31-mal eingesetzt war, Pfahlbronn 32-mal und Vordersteinenberg viermal zum Einsatz kam. Große Einsätze mussten glücklicherweise nicht geleistet werden.

Wichtigstes Projekt ist der Umbau der Pfahlbronner Wehr

Nach dem Eintritt einer gewissen Normalität nach Corona konnten auch die Übungen und Dienste wieder im normalen Rahmen durchgeführt werden. Daneben wurden wiederum viele kameradschaftliche Aktivitäten unternommen, darunter die Hocketse in Alfdorf, eine Blaulichtparty in Pfahlbronn, ein Ehrungsabend, mehrere Bewirtungen von Betrieben aus der Gemeinde, Teilnahmen an diversen Festveranstaltungen der Gemeinde sowie ein Ausflug und als Highlight der Besuch des Waldfestes bei der österreichischen Partnergemeinde in Lamprechsthausen. Besonders rührig ist die Alterswehr, deren Obmann Harald Bühler organisierte einige Ausflüge der Wehrmänner im Ruhestand.

Zusätzlich zeigte Stegmaier noch zahlreiche Projekte und Termine auf, die im vergangenen Jahr durchgeführt wurden. Wichtigstes Projekt ist der Umbau des Pfahlbronner Gerätehauses, wobei sich die Pfahlbronner Wehr, allen voran Abteilungskommandant Marco Grau, sehr engagiert einbrachte. Hinzu kam die Beschaffung eines LF20, die Einführung der Verwaltungssoftware Fireplan, die Neustrukturierung der Führungsgruppe Welzheimer Wald, eine neue Verwaltungssoftware und diverse in- und externe Besprechungen. Alles in allem eine Menge Arbeit für den Kommandanten und sein Team.

Alfdorfer Kinder- und Jugendwehr aktuell die drittgrößte im Rems-Murr-Kreis

Abschließend gab es Dankesworte an die Gemeindeverwaltung und die Kreisbrandorganisationen für die gute Zusammenarbeit, seine Mitarbeiter innerhalb der Gemeindewehr und besonders an seine Frau Madeleine, die viel Verständnis für seine Tätigkeit mitbringt und ihm den Rücken freihält.

Ein weiterer Bericht folgte vom Verantwortlichen der Jugendfeuerwehr, Thomas Schurr, der sehr viel Positives von der Jugendfeuerwehr berichten konnte. Trotz Corona hat diese Abteilung einen riesigen Zulauf erfahren. Die Zahl der Mitglieder stieg von 67 im Jahr 2019 auf 91 im Jahr 2022.

Damit ist die Alfdorfer Kinder- und Jugendwehr aktuell die drittgrößte Jugend- und Kinderwehr im Rems-Murr-Kreis. Besonders erfolgreich war eine Werbeaktion der Vordersteinenberger Wehr, die bei einem Tag der offenen Tür 20 Interessenten hatte, von denen zehn Buben und Mädchen sofort dabeiblieben. Der Übungsbetrieb selbst konnte auch 2022 nur eingeschränkt betrieben werden.

Man konnte jedoch an diversen Veranstaltungen in der Gemeinde und auch in Nachbargemeinden Präsenz zeigen.

Zudem gab es ein unvergessliches Kreisjugendzeltlager, an dem man teilnahm. Diverse Ausbilder haben Lehrgänge besucht.

Im Jahr 2023 ist ein Welzheimer-Wald-Zeltlager vorgesehen sowie Besuche von Jugendfeuerwehr-Veranstaltungen.

Beförderungen und Ehrungen bei der Alfdorfer Wehr