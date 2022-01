Der Alfdorfer Gemeinderat stellte am Montag einstimmig die Weichen für zwei ersehnte Investitionen in der Gemeinde. Zum einen wird nun der Bauantrag für die Skateranlage in Pfahlbronn gestellt. Für die Investitionssumme von 41.000 Euro wird die Gemeinde zudem einen Antrag bei der EU-Förderkulisse „Leader“ stellen, wie Bürgermeister Ronald Krötz in der Sitzung ankündigte. „Wir hoffen auf 60 Prozent“, informierte er.

Weiter wird nun der Bauantrag für den Umbau und die Erweiterung des