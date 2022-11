Personalmangel und steigende Preise: Restaurant-Pächter am Golfplatz Haghof in Alfdorf hören auf

Ein rotgoldenes Blättermeer zeigen die Bäume auf dem Golfplatz am Haghof, der Herbst verabschiedet sich allmählich mit seiner ganzen Farbenpracht. Auch für Benjamin Rosenkranz und Ronny Werner zeichnet sich ein Abschied ab. Sie haben den Pachtvertrag für das Restaurant am Golfplatz Haghof auf Ende März 2023 gekündigt. Eine Entscheidung, die nicht leichtgefallen ist, wie Ronny Werner im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet (Benjamin Rosenkranz konnte beim Gespräch kurzfristig leider nicht dabei sein). Mehrere Gründe haben zu der Entscheidung geführt. „Grundsätzlich hören wir auf, weil uns das Personal fehlt und wir Angst haben vor den explodierenden Preisen“, sagt der 41-Jährige mit Blick auf die rasante Kostenentwicklung für Energie und Lebensmittel. Die gestiegenen Preise eins zu eins umzulegen auf die Gäste, das gehe nicht, ist er überzeugt.

Preise gravierendes Thema, schlimmer: Personalmangel

Die Preise sind ein gravierendes Thema. Aber: „Das Größte und Schlimmste ist das mangelnde Personal.“ Viele der Aushilfen hätten eine Ausbildung oder ein Studium begonnen, erzählt der Gastronom und stellt für den Arbeitsmarkt seiner Branche fest: „Ganz, ganz viele Menschen haben sich umorientiert durch Corona.“ Und seien nicht zurückgekehrt.

So kam es, dass die Pächter fest als Arbeitskräfte eingeplant werden mussten. Beide betreiben nicht nur das Restaurant am Golfplatz. Benjamin Rosenkranz hat eine Firma, die Personal für die Gastronomie zur Verfügung stellt. Ronny Werner arbeitet in der Christopherus Lebens- und Arbeitsgemeinschaft Laufenmühle. Dazu betreiben sie „Pauls Imbiss“ in der Welzheimer Innenstadt. Der verfüge über gutes Personal, sei „fast autark“.

Turniere und Veranstaltungen: „Dass wir so gebunden sind, war uns nicht bewusst“

Das Restaurant ist dagegen ein „großer Stiefel“. Mit Turnieren und Veranstaltungen: „Dass wir so gebunden sind, war uns nicht bewusst.“ Sie hatten zwar auch Angestellte sowie Leihpersonal. Doch Ronny Werner stellt fest: „Wir merken einfach, dass das nicht stemmbar ist.“

Das Restaurant am Golfplatz Haghof hatten sie 2019 übernommen. Benjamin Rosenkranz und Ronny Werner kennen sich aus der Laufenmühle. Werner hatte dort zunächst die Berufe des Heilerziehungspflegehelfers und des Kochs erlernt. Auch Benjamin Rosenkranz ist Koch und hatte einst in der Laufenmühle gearbeitet. Ronny Werner hatte für Rosenkranz’ Firma zudem am Wochenende oder abends als Mietkoch geschafft. Er las im Internet, dass für das Restaurant ein Pächter gesucht wurde. „Lass’ es uns übernehmen“, schlug er vor, und sie beschlossen: „Das machen wir“. Gedacht war daran, einen gewissen Personalstamm aufzubauen, so Werner, nicht an eine Vollzeitbeschäftigung für beide.

Bereits im zweiten Jahr mussten die Unternehmer an den Donnerstagen wegen Personalmangels schließen

Ein dritter Geschäftsführer war zunächst mit dabei, war vor Ort und kümmerte sich um die Gäste, um Büro und Verwaltung. Das Restaurant öffnet von April bis Oktober. Geplant war eine Sieben-Tage-Woche, im Winter gab es Veranstaltungen. Ronny Werner hatte für den Sommer seine Arbeitszeit in der Laufenmühle reduziert. Bereits im zweiten Jahr mussten die Unternehmer allerdings an den Donnerstagen wegen Personalmangels schließen.

Im April 2019 im Restaurant am Golfplatz gestartet: „Dann kam Corona“

Wie überhaupt die Zeit für die Gastronomie schwierig war: Im April 2019 starteten Benjamin Rosenkranz und Ronny Werner im Restaurant am Golfplatz. „Dann kam Corona.“ Das Restaurant war bis vor wenigen Jahren nicht öffentlich gewesen, war es aber dann geworden. Bis es sich herumgesprochen habe, habe man sich gar nicht so etablieren können.

Den Anteil der Gäste, die nicht aus dem Golfclub kommen, schätzt Werner auf 20 bis 25 Prozent. Veranstaltungen haben die Pächter mit dem Club abgesprochen, falls Turniere ausgetragen wurden. Auch während der Corona-Zeit wurden hier Hochzeiten gefeiert und Veranstaltungen abgehalten - mit den jeweiligen Auflagen. Turniere wurden mit weniger Gästen ausgetragen.

"Man braucht eine abwechslungsreiche Küche"

Die Golfspieler kommen natürlich auch ins Restaurant. „Man braucht eine abwechslungsreiche Küche. Es gibt Mitglieder, die viermal in der Woche golfen.“ Und oft zum Essen bleiben. „Wir können geschäftlich überhaupt nichts sagen“, so Ronny Werner. „Im Gegenteil, wir haben gut zu tun.“

Auch die Golfspieler lobt er sehr und spricht von einem guten Miteinander. „Sie haben uns unheimlich unterstützt in der Corona-Zeit.“ Zum Beispiel, indem sie Menüs zum Mitnehmen gekauft haben. „Der Großteil bedauert sehr, dass wir gehen.“

Rückblickend findet Werner: „Wir sind im À-la-carte-Restaurant nicht immer perfekt gewesen.“ Aber: „Bei den Turnieren waren wir immer gut.“ Die gibt es häufig im Golfclub, namhafte große und kleine. Ein Menü für 120 Spieler zuzubereiten, fällt dem Profi nicht schwer, und er kennt inzwischen die Erfordernisse der Turniere.

Viel zu tun also. „Wenn Saison ist, hat man immer Gäste. Es läuft.“ Werner wünscht den Nachfolgern im Restaurant viel Erfolg, freundlich und herzlich. Wie geht es für die beiden Unternehmer weiter? Ihr Vertrag endet am 31. März. Wenn tolles Wetter ist an den Wochenenden, wünscht sich Ronny Werner, den Golfspielern eine schnelle Küche anzubieten, wenn es sich umsetzen lässt. Auch Veranstaltungen sind noch möglich. Und danach? Sie haben auch künftig ihre angestammten Jobs. Und vielleicht ein wenig mehr Schlaf.