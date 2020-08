„Vielleicht“, sagt eine Spaziergängerin, die mit ihrem angeleinten Hund ihren Morgenspaziergang um den Eisenbachsee absolviert und auf die mit Markierungsband sorgfältig abgesperrten Wiesen am Straßenrand verweist, „besteht das Problem ja nicht nur darin, dass es die Menschen bei diesen Temperaturen aus ihren Behausungen hinaus in die Natur treibt. Womöglich wäre der Ansturm an den Wochenenden ja leichter zu bewältigen, wenn ausreichend Parkplätze bereitstehen würden.“

