Ronald Krötz seit 1000 Tagen Bürgermeister in Alfdorf: Eine erste Bilanz

Ein kräftiger Händedruck vom Alfdorfer Bürgermeister begrüßt zum Pressegespräch im geschmackvoll eingerichteten Amtszimmer zum Jubiläum: Über 1000 Tage ist die Wahl des neuen Alfdorfer Oberhauptes nun her, als Ronald Krötz kurz darauf am 28. April 2020 seinen Amtsantritt beging.

Zeit zurückzublicken auf das, was war, und was an Planung und Projekten für die Gemeinde noch im Kommen ist. „Ich weiß, dass ich am richtigen Platz bin, und fühle mich nun angekommen“, verrät Bürgermeister Krötz und die durchs Fenster scheinende Februar-Sonne scheint dies zu bestätigen.

Ronald Krötz blickt auf 1000 Tage Amtszeit zurück

Es war ein intensiver Start für ihn, beginnt er rückblickend zu berichten. Durch eine gewaltige Krise wie Corona und da die Alfdorfer Verwaltung zudem in mehreren Großprojekten stand, war das „Loslegen“ oberstes Gebot. Laufende Großprojekte, wie der Neubau des Kultur- und Sportzentrums, der Umbau der Kläranlage nebst Pumpwerk und die dringende Sanierung der Ortsdurchfahrt, mussten erst mal zielgerichtet fertiggestellt werden.

Insbesondere beim Kultur- und Sportzentrum musste organisatorisch nachgebessert werden. Mit der Einsetzung eines Projektleiters, als Schnittstelle zwischen Architekten und Verwaltung, erinnert sich der Bürgermeister, wurden Informationsdefizite und Entscheidungshindernisse beseitigt. Auch die Sanierung der Ortsdurchfahrt wurde kurz nach seinem Dienstantritt gestartet.

„Hier war mir sehr wichtig, die Anwohner der Bau- und Umleitungsstelle sowie die Verkehrsteilnehmer durch eine transparente Kommunikation über laufende Prozesse und Umleitungsstrecken zu informieren“, erinnert sich der Bürgermeister weiter. Seines Erachtens nach wirkte sich dies durchaus positiv auf die Akzeptanz der Belastung innerhalb der Umleitungsstrecke aus. „Man muss die Menschen ernst nehmen und mitnehmen“, bekräftigt er nochmals.

Bürgermeisteramt ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf

Alfdorfs Vollversorgung, durch den Rewe und Penny-Neubau, zu garantieren, war ebenfalls kein Selbstläufer. Verhandlungen mit der Region und dem Stuttgarter Regierungspräsidium waren laut Amtsinhaber ein zu lösender Faktor. Der Penny-Markt steht nun bereits, die Eröffnung des Rewe-Neubaus soll diesen Sommer folgen. „Ein Kollege hat zu mir mal gesagt, das Bürgermeisteramt sei kein Sprint, sondern ein Marathonlauf“, verrät Krötz, und seine Augen leuchten, denn er weiß, wovon er redet. „Man muss Themen richtig einordnen“, weiß er weiter, „wann – was – dran ist.“ Denn eins sei auch klar, fügt er hinzu, „die Aufgaben, die die Gemeinde leisten muss, hören nie auf“.

Was Krötz in Alfdorf plant

Und hierzu zählt das Interesse für jede Mitbürgerin und jeden Mitbürger – natürlich in jedem Alter. Ein schönes Beispiel hierzu ist das Projekt yAng in Alfdorf, bei dem durch eine Jugendbeteiligungsumfrage als Ergebnis nun ein Dirt- und Skatepark inklusive Gemeindejugendreferent steht. Genauso wichtig sei der Mobilfunk- und Breitbandausbau, was eine Verdichtung der Mobilfunkmasten, wie im Hellershof und in Höldis (in konkreter Planung) plus drei weitere kommende Masten im Gemeindegebiet, beinhaltet.

Der Breitbandausbau der unterversorgten „weißen Flecken“ der Gemeinde wird mit der gerade frisch durch den Gemeinderat verabschiedeten Beauftragung der Firma Netcom ins Visier genommen, berichtet der Bürgermeister fachmännisch. Nebenher gab und gibt es natürlich auch das Thema Flüchtlingssituation und Ukraine-Krieg und Ronald Krötz hebt hier den Verein „Füreinander“ und den Verein „Arbeitskreis Flüchtlinge“ nochmals lobend hervor. „Der drohende Energiemangel blieb Gott sei Dank zwar aus“, erläutert Ronald Krötz, „jedoch hat dies auch umfangreiche vorbereitende Maßnahmen erforderlich gemacht.“

Ein Highlight war letztes Jahr natürlich das 50-jährige Jubiläum der Gesamtgemeinde. Auch Investitionen in die Zukunft, wie das in Planung gehende Gewerbegebiet Albuch oder das Baugebiet Löhgang, behält die Gemeinde, so Krötz, weiterhin fest im Blick. Ein Gemeindeentwicklungskonzept steht ebenfalls in den Startlöchern, bedeutet ein gebietsbezogenes Sanierungskonzept für die Pfahlbronner Ortsmitte. Im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes wird auch ein Flächennutzungsplan überarbeitet, in dem geprüft werden soll, „wo zukünftig weitere Baugebiete entstehen können“.

Frei nach dem Credo: Zukunft möglich machen. Auch innerhalb der Verwaltung sei vieles in Bewegung: Hier wurde durch Organisationsuntersuchungen einiges klarer und mündet nun in eine optimierte Organisationsstruktur. Bedeutet: Von ursprünglich fünf Ämtern wurde vieles organisatorisch auf nun nur noch drei Ämter umgestellt.

Zudem wurde die Digitalisierung in der Verwaltung mit hohem Tempo vorangetrieben, was die diesjährige Einführung des Ratsinformationssystems inklusive des Dokumentenmanagement-Systems nach sich ziehen wird.

Bei allen Neuerungen und Projekten gehört es jedoch auch dazu, auf sich selbst zu achten. Amtsinhaber Ronald Krötz schafft sich – nach wie vor – Freiräume für die Familie und hat sich zum Beispiel angewöhnt, zur alljährlichen „Bürgermeisterwoche“, die dieses Jahr auf der Mettnau am Bodensee für alle interessierten Bürgermeister stattfand, zu gehen. Hier wird Rücksicht auf die Gesundheitsvorsorge genommen, hier findet ein alljährlicher Austausch mit Amtskollegen statt und hier werden zudem gleichzeitig Fortbildungen für zukünftig anstehende Projekte angeboten.

Kommunen saufen bei Mehrbelastung auf Dauer ab

Apropos Belastbarkeit und gesunde Ergänzung: „Personell hatte die Kernverwaltung in den letzten 30 Jahren nur geringe Zuwächse“, mahnt Ronald Krötz und gibt zu denken, „dass hier aufgrund der massiven zusätzlichen Aufgabenfülle seitens der Gemeindeverwaltung dringend nachgebessert werden muss“. Auch und gerade im Interesse der Mitarbeiter. Er weist explizit noch auf den heroischen Zustand seitens gesetzlicher Vorgaben hin: „Wir als Kommunen saufen auf Dauer ab, wenn Bund und Land für uns immer mehr gut gemeinte Maßnahmen beschließen, die wir später umsetzen sollen.“

Als Beispiel nennt er hier die für die Grundschule kommende Ganztagsbetreuung, bei der die Kommunen die Finanzierung klären müssen, und „wo soll das fehlende Personal herkommen?“ Oder die Flüchtlingsunterbringung, bei der die Kommunen vom Bund auch keine Hilfe bekommen würden. Den stark betonten Klimaschutz bekommt man, laut dem Alfdorfer Bürgermeister, nur bei Schaffung vernünftiger und gesetzlicher Rahmenbedingungen hin, denn Landschaftsschutzgebiete und baurechtliche Hürden erweisen sich hier immer noch als Bremsklotz.

Ein schönes Beispiel an Bürgerbeteiligung sei, so Krötz, das Bürgerenergie-Projekt, das mit dem Photovoltaik- und Windkraft-Ausbau einen wichtigen Beitrag zur Energiewende „made in Alfdorf“ leisten möchte. Ein kommender Infoabend am 28. März 2023 um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum in Pfahlbronn könnte hier klimatechnisch Maßstäbe setzten.

Liebeserklärung vom Alfdorfer Bürgermeister

Abschließend erwähnt der Bürgermeister das Vereinsleben 4.0, aus dem der Vereinsstammtisch zum Austausch unter den einzelnen Gemeinde-Vereinen entstand. Natürlich soll die umfangreiche Investition in die Aufrüstung des Fuhrparks der Feuerwehr nicht vergessen werden, wie die Sanierung des Gerätehauses in Pfahlbronn und das kurz vor Auslieferung auf die passende Garage wartende Löschfahrzeug.

„Allein kann kein Mensch auf Dauer Gutes schaffen“, das weiß der Amtsinhaber und er unterstreicht das Miteinander nochmals explizit mit den Worten: „Ich bin unheimlich dankbar, in einer so schönen Gemeinde mit so tollen Menschen, inklusive einem Wahnsinnsvereinsangebot, leben und tätig sein zu dürfen.“ Eine echte Liebeserklärung vom Alfdorfer Bürgermeister, nach über 1000 Tagen Amtszeit, an seine Gemeinde.