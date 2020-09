Ja, die Gegend an der L 1155 zwischen Haghof und Pfahlbronn hat Sonntagsfahrern so einiges zu bieten, wenn es um Freizeitaktivitäten geht. Gerade in Corona-Zeiten machen Waiblinger, Stuttgarter, Gmünder, Aalener, Esslinger, aber auch Touristen aus Saarbrücken oder Euskirchen in Nordrhein-Westfalen gerne mal eine Seentour oder eine Wanderung mit Einkehr in einem Biergarten. Der führte dann am Sonntag – je nach Fahrverhalten – gleich zur Alkoholkontrolle. Oh je: Vom Sonntagsausflug in den