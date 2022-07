„Waldwegwelten“ heißt das neue Buch der Alfdorferin Brigitte Hieber

Ein Waldweg und ein Paar im Jahr 2020. Corona ist in den Mittelpunkt gerückt. Vieles muss ruhen und kann nicht mehr sein. Auch die Kulturschaffenden und Lehrenden werden blockiert. Aus dieser Situation heraus entschließt sich die heute 67-jährige Brigitte Hieber aus Alfdorf, zusammen mit ihrem Mann eine besondere Form von „Land-Art“ zu starten. Von nun an gehen sie jeden Tag denselben Waldweg bei Enderbach, der in Richtung Lein hinabführt.

Es entsteht eine besondere Form der Interaktion

Schon bald kehrt Ruhe ein in einer hektischen Zeit, in der es täglich neue dramatische Zahlen zu verkünden gibt. Der Wald wirkt auf das Paar. Das Paar wirkt auf den Wald. Es entwickelt sich eine besondere Form der Interaktion. Kleine Wald-Kunstwerke entstehen am Wegesrand. Die unterschiedlichsten Stimmen der Tiere sind zu hören. Der Wind lässt die Blätter rauschen und die Bäume wiegen.

Immer derselbe Weg, nie der gleiche. Von März 2020 bis September 2021 entstehen an mehr als 200 Tagen über 400 Kunstwerke. Was als Ausweg in Corona-Zeiten beginnt, wird zu einem Erlebnis in und mit der Natur.

„Wir sind frei von Meinungen, es spricht der Wald“

Brigitte Hieber: „Ja, immer denselben Weg. Das schafft Verlässlichkeit. Innere Ruhe. Erdet uns in einer Zeit, die uns mit Zahlen, Bildern und Nachrichten überrollt und verunsichert. Hier auf dem Weg herrscht Meinungsfreiheit im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind frei von Meinungen, es spricht die Natur.“

Brigitte Hieber und ihr Lebenspartner Helmut Klein, der in dieser Zeit zum Ehemann wird, gehen fast täglich diesen Weg, meistens abends. Sobald sie den Wald betreten, hören sie den Specht klopfen. Am Rande des Weges sehen die Waldgäste ein junges Reh aufspringen. Es verschwindet hangabwärts im Gebüsch. Im August spricht Brigitte Hieber von einer stillen Zeit im Wald: „Ich mochte diese stille Zeit nie. Sie ist ohne klaren Anfang, ohne klares Ende. Der Wald wird tot. Fahl die Farben. Kein frisches Grün in der monoton dunkelgrünen Wand.“

Einige Blätter fallen, andere bleiben noch als kleine Kunstwerke an den Ästen hängen. Die Herbstzeit hat begonnen. Die Eiche lässt gelbe, grüne und schwarze Aquarellfarben ineinanderfließen.

Erster Schnee im Dezember: Pioniere auf altbekannten Wegen

Im Dezember der erste Schnee. Brigitte Hieber und Helmut Klein zieht es hinaus in eine neue Welt. „Wir werden zu Pionieren auf altbekannten Wegen.“ Und unaufhörlich schneit es weiter. Die Schneeflocken machen zart-knisternde Geräusche, wenn sie auf den bereits auf der Erde liegenden Schnee treffen.

Immer derselbe Weg, nie der gleiche. Nachzulesen in „Waldwegwelten“ in 17 Geschichten, illustriert mit acht Schwarz-Weiß-Fotos der Autorin. In ihrer Widmung heißt es: „Jeder Weg ist solch ein Ort des Seins und des Übergangs in etwas anderes“.

Erschienen ist das Buch im Verlag story.one publishing, ISBN 978-3-7108-0494-4, 80 Seiten, im Buchhandel für 14,50 Euro erhältlich, als E-Book kostet das Werk 4,99 Euro.

1955 in Schwäbisch Gmünd geboren, wuchs Brigitte Hieber in Alfdorf auf. Nach dem Abitur am Limes-Gymnasium in Welzheim studierte sie Germanistik, Anglistik und Philosophie in Tübingen. 1984 legte sie das zweite Staatsexamen ab. Mehr als 30 Jahre lang war Brigitte Hieber in der Erwachsenenbildung hauptsächlich im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ tätig und ging in der Corona-Zeit in Ruhestand, nachdem die Arbeitsaufträge wegen der Pandemie ausgeblieben sind.