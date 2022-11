Warum der Leinecksee Alfdorf kaum Wasser hat und Fischer einen Preis erhielten

In Moment sieht der Leinecksee in Alfdorf nicht gerade wie ein richtiger See aus. Denn die für diesen Sommer angesetzte Sanierung wartet noch auf ihren Abschluss. Doch im Fokus stand am Donnerstag vor Ort nicht die sich weiter verzögernde Entschlammung an dem Hochwasserrückhaltebecken, sondern eine gewässerökologische Maßnahme des Fischerei- und Hegevereins Leineck.

Der Verein gehört nämlich in diesem Jahr zu den Gewinnern des Wettbewerbs „Unsere Heimat und Natur“, der von Edeka Südwest gemeinsam mit der Stiftung Nature Life International vergeben wird. Einher geht die Verleihung mit einem Preisgeld von 1000 Euro.

Damit soll eine Maßnahme finanziell unterstützt werden, die der Verein in diesem Jahr geplant und umgesetzt hat.

Was der Verein am See gemacht hat

Konkret haben die jungen Vereinsmitglieder im Leinecksee eine Flachwasserzone geschaffen und eine Schwimminsel eingebracht. „Damit will der Verein die Artenvielfalt im und am Wasser nach der Sanierung des Hochwasserrückhaltestausees Leineck wesentlich erhöhen“, erklärt Volkmar Abendschein, Vorstand des Fischerei- und Hegevereins. In der Flachwasserzone könnten sich Kleinlebewesen von Ameisen über Würmer bis hin zu Käfern ansiedeln, von denen sich wiederum die Fische und Vögel im See ernähren, so Abendschein.

Generell ist die Flachwasserzone jener Bereich im See mit der größten Artenvielfalt. Denn hier treffen Boden, Luft und Wasser aufeinander und bilden einen Bereich, der besonders günstig für viele Tiere und Pflanzen ist. Dort und auf der Schwimminsel können sie laichen und ihren Nachwuchs aufziehen, ist Totholz oder Pflanzenbewuchs zu finden, in den sich die Tiere (auch vor den Menschen) zurückziehen und schützen können. Fische und Vögel erhalten dadurch bessere Lebensbedingungen im See. Generell gilt: Je geringer der Mensch in dieses Ökosystem eingreift, desto größer die Anzahl von Arten und Brutpaaren.

Wie es zu der Idee kam

„Die Grundidee, das umzusetzen, kam, weil der Leinecksee ja saniert werden musste“, so der Vereinsvorstand. Ein hinzugezogener Gewässerökologe habe damals bei der Erstbegehung festgestellt: „Dem See fehlen genau solche Strukturen, in denen sich Lebewesen zurückziehen können.“

Die Vereinsjugend habe das dann aufgegriffen und gemeinsam mit dem Wasserverband Kocher-Lein, dem der See gehört, die Schwimminsel und die Flachwasserzone umgesetzt.

Lob vom ehemaligen Leiter der Akademie für Umwelt- und Naturschutz

Das hielten nun Edeka Südwest und die Stiftung Nature Life International für preiswürdig. Claus-Petter Hutter, langjähriger Leiter der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg und Präsident der Stiftung, sagt: „Die Bedrohung der biologischen Vielfalt unserer Natur- und Kulturlandschaften war noch nie so groß wie heute.“ Verschärft würde dies durch die Auswirkungen des Klimawandels. „Deshalb sind Initiativen und Projekte für den praktischen Naturschutz, die Landschafts- und Heimatpflege sowie die Biotopvernetzung wichtiger denn je.“

Der Fischerei- und Hegeverein sei nun ein Beispiel für Menschen, die dagegen etwas unternehmen. Umwelt und Naturschutz gingen jeden etwas an, so Michaela Mayer, Geschäftsbereichleiterin Nachhaltigkeit bei Edeka Südwest. „Mit unserem jährlichen Wettbewerb möchten wir das Engagement der Menschen in unserem Absatzgebiet würdigen.“ Seit 2014 wird der Preis vergeben. Knapp 210 Projekte wurden in dieser Zeit bereits unterstützt.

Weshalb der Leinecksee immer noch so wenig Wasser hat

Doch warum hat der Leinecksee eigentlich immer noch so wenig Wasser? Bei der Frage muss Volkmar Abendschein vom Fischerei- und Hegeverein kurz lachen, auch wenn der Umstand, dass die Angler dort das zweite Jahr in Folge nicht fischen können, für ihn eher nicht zum Lachen ist.

Ursprünglich sollte die Entschlammung bereits vergangenes Jahr abgeschlossen sein. Wie berichtet, kam dem Wasserverband Kocher-Lein dann aber ein überdurchschnittlich verregneter Sommer dazwischen, was die Maßnahme verzögerte. Und in diesem Jahr wurde dann auch noch die Entsorgung zum Problem. Schließlich muss der Schlamm ja auf einer ökologisch passenden landwirtschaftlichen Fläche verteilt werden. Und die musste, weil der bisherige Landwirt einen Rückzieher machte, nicht nur neu gesucht werden. Für die gefundene Fläche waren auch Bodenuntersuchungen notwendig. Doch das Ergebnis des Gutachtens lässt laut Volkmar Abendschein noch auf sich warten. „Wir hoffen, dass der See im Frühjahr endlich fertig ist“, sagt der Vereinsvorstand.

Ganz ohne Wasser ist dieser aber gerade nicht, sondern vielmehr zwei Meter unter Normalmaß. Das sei notwendig, „damit sich die Lebewesen zurückziehen können“. Der Bereich bis zur Schwimminsel wurde zudem bereits saniert. Die ökologische Maßnahme des Vereins ist also von der noch ausstehenden Sanierung nicht mehr betroffen.

Der Angelsport erlebt eine Renaissance

Und zum Glück hat der knapp 70 Mitglieder starke Fischerei- und Hegeverein Leineck ja auch noch die Angelrechte für den Eisenbachstausee, musste also nicht ganz auf das Angeln verzichten.

Das erlebte in Zeiten der Pandemie übrigens zuletzt eine Renaissance. „Wir haben einen extremen Mitgliederzuwachs gehabt“, sagt Abendschein. Aktuell könne nicht mehr jeder aufgenommen werden.