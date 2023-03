Was kostet Mehl aus Alfdorf? Wie die Voggenbergmühle gestiegene Preise handhabt

Hier könnte ein Heimatfilm spielen: Inmitten von Wald und Wiesen, in Naturidylle pur, liegt die Voggenbergmühle in Alfdorf. Ein ganzes Wildschweinrudel hat Bernd Meyer unlängst hier gesehen, die Rehe kommen in der Dämmerung. Der Müllermeister ist hier aufgewachsen. „Mein Uropa hat es gekauft“, erzählt er aus der Familiengeschichte des Anwesens.

Hinter der Voggenbergmühle steht ein Familienbetrieb

Dieser war ein Müller aus der Nähe von Aalen und erwarb seinerzeit mit der Voggenbergmühle eine Mehlmühle und ein kleines Sägewerk. Damals gab es noch ein Wasserrad, das die Rot antrieb. Inzwischen reicht die Wassermenge dafür nicht mehr aus.

Mit dem, was der Bach zu leisten vermag, wird allerdings Strom produziert. „Den Strom nutzen wir, wenn die Maschinen laufen, selbst.“ Wenn nicht, wird er ins Netz eingespeist. Die Idylle ist geblieben. Doch die Technik der Mühle ist mit der Zeit gegangen. Die Mühle selbst wird mit Strom betrieben. Der Mahlvorgang erfordert viel Energie. Der Strompreis schlägt da zu Buche und ist um rund ein Viertel gestiegen, erzählt Bernd Meyer.

Wie auch andere Kosten in die Höhe gingen. Die Lohnkosten sind eine Sache. Hinter der Voggenbergmühle steht ein Familienbetrieb, der manches abfedern kann. Es gibt indes Minijobber, denen schon etwas mehr gezahlt wurde, erzählt der 38-Jährige.

Ein großer Faktor für den Mehlpreis ist der Getreidepreis. „Der ist sehr gestiegen.“ Jüngst sei er wieder etwas zurückgegangen, aber er sei immer noch höher als vor dem Ukraine-Krieg und der Pandemie. Vergleicht Bernd Meyer die Zeit von der Ernte 2020 bis zur Ernte 2022, hat sich der Getreidepreis etwa verdoppelt, schätzt der Müllermeister. „Der Getreidepreis richtet sich nach dem Weltmarkt.“ Die weltweiten Vorräte würden weniger, die Anzahl der Menschen steige, dazu komme der Krieg gegen die Ukraine, führt er aus, die traditionell viel Getreide exportiert hat.

Eröhung des Mehlpreises war eine schwierige Entscheidung

Das alles hatte Folgen für den Mehlpreis auch in der Voggenbergmühle. Der ist um rund 25 Prozent gestiegen, schätzt Bernd Meyer. So kostet ein Kilo Weizenmehl, Type 405, jetzt 1,40 Euro im Mühlenladen. Die Erhöhung war eine schwierige Entscheidung. „Die Leute waren immer günstige Preise gewöhnt.“ Und alles andere sei für sie auch teurer geworden. „Wir haben schon eine treue Stammkundschaft. Aber ein Teil muss auch gucken, wenn es im Supermarkt wesentlich günstiger steht, ist es das wert.“

Die Produkte der Voggenbergmühle werden zum Beispiel an Holzofenbäckereien von Landwirten, Gaststätten und Pizzabäcker, an Hofläden und den Handel verkauft. Mit Verkaufsautomaten werden Erfahrungen gesammelt. Ebenso beliefert die Mühle die „Tante M“-Geschäfte in Haubersbronn und Urbach.

Außerdem gibt es vor Ort einen Mühlenladen mit einem breiten Sortiment. „Alles mit Mehl machen wir selbst“, sagt der Müllermeister. So finden sich zum Beispiel Weizen-, Roggen- und Dinkelmehl, Eier von den Hühnern der Mühle, Brotbackmischungen von der eigenen und von einer anderen Mühle, Heimtiernahrung und von weiteren Produzenten auch Nudeln, Müsli, schwäbische Bücher, Feinkost aus Rudersberg, getrocknete Früchte, Honig, Spirituosen, Brotbackbücher, Wildspezialitäten aus Alfdorf und vieles mehr.

Wer will, kann sich in Welzheim und Alfdorf auch beliefern lassen: Ein Bus bringt die Produkte der Voggenbergmühle auf Wunsch an die Haustür.

Während des Corona-Booms: „Wir konnten die Leute immer bedienen“

Dass Mehl plötzlich überaus gefragt war, das hat das Team der Voggenbergmühle während der Corona-Pandemie erlebt. Viele Kunden wollten nicht mehr in den großen Supermärkten einkaufen, die Regale waren zum Teil leer, erinnert sich Müllermeister Gerhard Meyer, der Vater von Bernd Meyer. Anders in der Voggenbergmühle. „Wir konnten die Leute immer bedienen. Wir konnten schnell mahlen.“ Dass Kunden gleich mehrere größere Säcke mitgenommen haben, auch das gab es. Um die Nachfrage zu bedienen, wurde in der Voggenbergmühle auch mal am Sonntag geschafft, denkt Gerhard Meyer zurück.

"Viele Leute haben gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Regale voll sind"

Das Mühlenteam erfuhr damals viel Wertschätzung. „Viele Leute haben gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass die Regale voll sind, und dass viel dahintersteckt.“ Die starke Nachfrage nach Mehl dauerte im Jahr 2020 ein paar Wochen an. „Es hat sich das Gleiche wiederholt, als der Ukraine-Krieg angefangen hat.“ Wieder wurde Mehl auch „gehamstert“.

Mehl ist ein Naturprodukt

Das ist, nur mal rein vom Produkt her betrachtet, gar nicht so sinnvoll. Mehl ist ein Naturprodukt, die Mineralstoffe darin werden nicht besser, gibt Meyer zu bedenken. Außerdem können Schädlinge von außen ins Mehl gelangen. Daher am besten trocken und kühl lagern, und nicht so lang.

Getreide für Produkte der Voggenbergmühle kommt aus dem Welzheimer Wald

Das Getreide für die Produkte der Voggenbergmühle kommt übrigens aus dem Umkreis von 20 bis 30 Kilometern „hier aus dem Welzheimer Wald“, unterstreicht Gerhard Meyer. Außer der Dinkel, der kommt von der Schwäbischen Alb. „Viel kürzer geht’s ned“, sagt sein Sohn über die Transportwege.

Immer weniger Mühlen

Insgesamt gebe es immer weniger Mühlen, beobachten die beiden Experten. Die Betriebe würden immer größer. „Ich habe Glück gehabt, dass der Sohn Ja gesagt hat, er macht es“, weiß Gerhard Meyer. Bernd Meyer hat zuerst Mechatroniker gelernt, dann hat er noch den Müllermeister gemacht. „Seit Juli 2020 läuft der Betrieb auf mich. Seit der Papa seine Rente kriegt.“ Bernd Meyer hat seine Arbeitszeit als Mechatroniker reduziert und schafft etwa zu 50 Prozent für die Mühle. Die Arbeit außer Haus und im Familienbetrieb, der junge Müllermeister hat vier Kinder, langweilig wird’s ihm nicht, da stimmt er schmunzelnd zu.