Weltgebetstag 2023 in Alfdorf-Rienharz: Frauen setzen Zeichen der Solidarität

Festlich ist der St.-Barbara-Kirchen-Altar in Rienharz mit echten Ananasfrüchten geschmückt und eine Inselkarte, nebst taiwanesischen Fahnen, vermittelt den Gottesdienstbesuchern einen Hauch von Südseefeeling. „Glaube bewegt“ – so lautet der offizielle deutsche Titel des Weltgebetstages 2023, der dieses Jahr ganz auf den asiatischen Inselstaat Taiwan ausgerichtet stattfand. Offiziell wird der Weltgebetstag zwar schon am 3. März gefeiert, in Rienharz jedoch seit Jahrzehnten am Sonntag danach.

Gerade mal fünf Prozent der taiwanesischen Bevölkerung gehören dem Christentum an, der überwiegende Teil dem Buddhismus. Das macht es den vor Ort gläubigen Christen nicht unbedingt einfach, schon gar nicht, wenn man dort als Frau geboren wird. Um jene genannte Minderheit zu stärken, setzen die Rienharzer Frauen – wie viele andere Frauen weltweit – ein Zeichen der Solidarität.

Als Kind verbal und sexuell missbraucht

„Dieses Gefühl von Beisammensein und Gemeinschaft, über das Land was zu erfahren und nach dreijähriger Pause den Weltgebetstag zusammen erleben zu dürfen“, ist für Dorothee Schwarz, als federführende Leitung der Veranstaltung, „ein echtes Geschenk“. Das aus sieben Frauen, im Alter von 22 bis 63 Jahren, bestehende Weltgebetstags-Team gibt sich an diesem Abend sehr viel Mühe, um jedem Besucher die emotionale Verbundenheit mit dem diesjährigen Landespartner Taiwan zu ermöglichen. Vorbereitet wurde die Liturgie des Abends von taiwanesischen Frauen. Jede der Rienharzerinnen trägt hierzu „live“ Geschichten aus dem Leben der Frauen des asiatischen Inselstaates vor.

Erzählungen wie beispielsweise einer jungen Frau, die als Kind verbal und sexuell missbraucht wurde. Diese junge Frau stellte sich selbst die Frage, „ob sie es überhaupt wert ist, geliebt zu werden“. Mit gerade mal 14 Jahren konnte sie dann diesem Martyrium entrinnen, mit Hilfe und in Gestalt einer örtlichen Lehrerin. Diese erzählte ihr parallel von Jesus, dass es auch andere Formen von Liebe gibt, und durch Verarbeiten, mit Malen und Schreiben, schöpfte sie neue Hoffnung. Heute hilft sie als Mutter zweier Kinder selbst anderen Frauen, die Ähnliches erleben, und steht diesen zur Seite.

Glauben als Hoffnungszeichen für die Frauen in Taiwan

Still und ehrfürchtig lauschen um die 40 Gottesdienstbesucher den Geschichten, darunter 38 Frauen und zwei Männer. Den Glauben öffentlich zu leben ist ein Privileg. Am Altar entsteht indes ein großes rotes Herz mit Schlagworten wie Weisheit, Liebe oder Glaube, das international und multikulturell übergreifend jeden Menschen, gleich welcher Glaubensrichtung, „einen“ kann. Passend hierzu tritt Pfarrerin Ingeborg Brehmer an den Altar und hält ihre Predigt unter dem Titel „Ein Brief der Ermutigung“.

Pfarrerin Brehmer sieht im Glauben ein Hoffnungszeichen für die Frauen in Taiwan. Die Verbundenheit mit den Christen weltweit, auch an diesem Abend, gibt den taiwanesischen Frauen diese Hoffnung. Sie erinnert aber auch eindringlich an die verfolgten Christen weltweit und das Privileg, den Glauben öffentlich leben zu können. „Dies ist ein Geschenk und eine Errungenschaft, für die wir dankbar sein können“, mahnt die Kirchenfrau mit sanfter Stimme. Abschließend richtet sie ihren Appell an die verfolgten und doch mutigen Frauen im Inselstaat Taiwan: „Wir danken Gott für euren Glauben. Wir danken Gott, dass es euch gibt.“

Musikalisch umrahmt wird der Weltgebetstag von sechs Musikerinnen, die unter der Leitung von Kerstin Buchwald im Hintergrund ein akustisches Zeichen setzen. Karin Reckels ist mit 63 Jahren eine der teilnehmenden Frauen und sagt, „dass man trotz momentaner Unruhen vor Ort die taiwanesischen Frauen nicht vergisst und Hoffnung besteht“.

Jedes Jahr wird ein anderes Partnerland unterstützt

Mit 22 Jahren ist Rebecca Deeß eines der jüngsten Mitglieder und sie „lernt gern unterschiedliche Kulturen und Länder kennen“. Für sie ist es spannend, „wie die Frauen ihren Weg vor Ort gehen“. Jedes Jahr wechselt man ab, jedes Jahr wird somit ein anderes Partnerland unterstützt. 2024 wird es Palästina sein.

Zum Ausklang des Abends hält das Rienharzer Frauen-Team noch eine Vielzahl exotischer Leckereien parat, auch der „Eine-Welt-Laden“ ist mit seinen Produkten vertreten. Gemeinsam gehen die Gottesdienstbesucher des Abends somit mit den wertvollen Aspekten „Demokratie, Frieden und Menschenrechte“ nach Hause, hier und überall auf der Welt, ganz unter dem Motto: „Unser Glaube bewegt.“