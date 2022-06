Wildgrillfest in Hintersteinenberg: Wild schmeckt auch im Sommer

„Das gibts sonst nirgends in der Region, unser Wildfest ist meines Erachtens einzigartig“, schwärmt Denis Wiedmann über sein Wildgrillfest, das nach der Corona-Pause im Alfdorfer Ortsteil Hintersteinenberg an diesem Sonntag zum achten Mal stattfand. Wie der Name vermuten lässt, ging es um das Thema „Wild grillen“. „Wir wollen den Menschen zeigen, dass Wildfleisch auch durchaus etwas Leckeres für die Sommerzeit ist und nicht nur zu Weihnachten oder zu besonderen Anlässen schmeckt“, erläutert Wiedmann.

Der Jäger aus Leidenschaft machte sein Hobby einst zum Beruf und bietet seit der Gründung der Firma Wildvermarktung Wiedmann, als Jahreshöhepunkt zusammen mit der Familie, die Spezialitäten seines Ladens beim Fest und „für jedermann zum Kennenlernen“, an. Dafür tischte die Familie beim Fest – neben Wildgrilltellern und Rehrücken an sommerlichen Salaten – auch die legendären Wildburger auf.

Auch in Allergiker-Version

Die Burger gab es neben der Wildfleischburger-Hausrezept-Formation, bestehend aus Fleischpatti, Wild-Speckwürfeln, Sahne und gedünsteten Zwiebeln, auch in der karamellisierten Rotwein-Zwiebel-Variante, inklusive Salat, Tomate und Gurke im Brötchen, wobei hier die Fleischpattis nur mit Salz und Pfeffer verfeinert werden – was bedeutet, dass diese somit auch für Allergiker geeignet sind.

Dazu gab es Barbetrieb mit Cocktails, Kaffee und Kuchen und sogar das nicht zu vergessende Ponyreiten für Kinder. Das Fest sollte somit nicht nur ausschließlich Wildliebhabern als Treffpunkt dienen, sondern ein breites Publikum ansprechen. Was wohl gelang, denn schon ab 11 Uhr wuchs die Menschenmenge zusehends und ab 13.30 Uhr musste Denis Wiedmann seine Frau Steffi bereits „um Nachschub“ für den Rehrücken auf dem Grill bitten, denn dieser neigte sich aufgrund der Vielzahl der anstehenden Gäste dem Ende entgegen. Was dieses Fest jedoch auszeichnete, ist, dass es diesen Nachschub auch wirklich gab und alle wartewilligen Personen zufrieden satt werden konnten.

Wachsender Besucheransturm

In den Anfangsjahren fand das Fest noch im Hof der Familie statt, jedoch aufgrund des stetig wachsenden Besucheransturms musste ein Ortswechsel aufs Hintersteinenberger Sportgelände vollzogen werden. Um einen reibungslosen Festverlauf ermöglichen zu können, kann so eine Veranstaltung natürlich nur mit vielen fleißigen Helfern gestemmt werden. Hier greift, neben Familie und Verwandtschaft, die Tennisabteilung des SV Hintersteinenberg den Wiedmanns kräftig unter die Arme und wird danach laut Wiedmann „mit einer Spende bedacht“.

Generell ist dem Wildvermarkter die Regionalität der Herkunft sehr wichtig und er vermarktet in erster Linie, zusätzlich zu seinem eigenen Bestand, Wild von einheimischen Jägern.