Wo Kinder im Mittelpunkt stehen: Kindergarten Pusteblume Pfahlbronn wird 50

Beim Betreten des Bürgerzentrums ging dem Besucher am Sonntag das Herz auf. Voller Anspannung sausten da eine Vielzahl an bunten Blumen, Hühner, Gärtner und auch Marienkäfer durch die voll besetzten Stuhlreihen. Konnten es kaum erwarten, bis endlich die Bühne erobert werden konnte. „Alle 85 Kinder machen mit", verrieten die beiden Kindergartenleiterinnen Andrea Hudelmaier und Sina Rommel. Daher war der Nachwuchs kostümiert und aufgeregt. Denn einer der Höhepunkte anlässlich der 50-Jahr-Feier des Kindergartens „Pusteblume“ in Alfdorf-Pfahlbronn war das Theaterstück „Gackitas Ei“.

Ein Geburtstagsgeschenk vom Bürgermeister

Äußerst aufwendig waren die Kulissen gebaut. Selbstgebastelte Blumen, aber auch echte Floristik grüßten. Milchkannen, ein Gartenzaun und vieles mehr bildeten den Rahmen für die Darbietung. Doch bevor der Nachwuchs die Bühne einnahm, griff Leiterin Andrea Hudelmaier zur Begrüßung das Mikrofon. Amüsiert stellte sie nach dem Applaus der Gäste fest: „Noch gar nichts gemacht und schon Applaus …“ Die Leiterin animierte das Publikum, alles Familienangehörige der Kindergartenkinder, zu einem Geburtstagsständchen. Gern und voller Inbrunst hallte „Zum Geburtstag, liebe Leann“ durch das Bürgerzentrum. Das Mädchen strahlte wie ein Honigkuchenpferd und wird diesen achtjährigen Geburtstag mit Sicherheit nie vergessen. Die Musik spendierte die „Elternband“, die sich eigens für das Kindergartenjubiläum zusammengefunden hatte. Unter anderem spielten sie „Wir sind wunderbar …“ und „Beim großen Kita-Fest …“.

Bürgermeister Ronald Krötz kam nicht mit leeren Händen, sondern überreichte ein kindgerechtes Geburtstagsgeschenk: einen Behälter voller Spielsteine. Er dankte den Erzieherinnen dafür, dass sie die Kinder so liebevoll unterstützen und begleiten. Auch die Zeit der Pandemie meistere man einfach „wunderbar“. Krötz räumte allerdings ein, dass er nicht gekommen sei, um eine lange Rede zu halten. „Denn die Gäste sollen feiern“, machte er deutlich. Erfreut stellte er fest, dass auch viele ehemaligen Kinder aus der Betreuungseinrichtung zum Jubiläum gekommen sind. Vorab hatte Andrea Hudelmaier darum gebeten, die Hände hochzuhalten, sofern man selbst in der „Pusteblume“ einst war. Und es gingen viele Hände hoch!

Ein Dank fürs gute Miteinander

Auch der stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Christian Bareiß machte es kurz und beschrieb, dass die Organisation fürs Fest „echt Spaß gemacht hat“. Allgemein dankte er dem Erzieherinnenteam fürs sehr gute Miteinander. Bei den Elternabenden stelle sich zu Hause nicht die Frage „Wer muss hin, sondern wer darf hin“. Dieses Kompliment gab Andrea Hudelmaier jedoch sofort zurück und bedankte sich bei den Eltern für den großen Rück- und Zusammenhalt.

Kurzer Abriss der Geschichte des Kindergartens

Sie warf einen kurzen Blick auf die Geschichte des Kindergartens, der 1972 mit zwei Gruppen eröffnet worden war. Und auch eine Schulklasse war ins Gebäude integriert. „Damals waren es 50 Kinder, heute haben wir 85 - und sind ein 15-köpfiges Erzieherinnenteam, das zwei Regelgruppen und eine Krippe betreut“, bemerkte sie erfreut. Als „große Bereicherung" sah die Leiterin die Mitglieder des Freundes- und Förderkreises der „Pusteblume“ und das „aktive Mitwirken“ der Eltern. „Ihr seid einfach klasse, das ist nicht selbstverständlich.“ Als „überwältigend“ bezeichnete sie die Tatsache, dass es für das Jubiläumsfest 450 Anmeldungen gegeben hatte.

Bühne frei für ein bezauberndes Theaterstück

Wie sehr die Eltern sich einbringen, zeigte unter anderem das Kuchenbuffet und viele Mitmachangebote, die es nach dem Theaterstück im Außenbereich des Kindergartens gab. Doch zuerst hieß es Bühne frei für das bezaubernde Theaterstück „Gackitas Ei“, für das Bürgermeister Ronald Krötz in die Erzählerrolle schlüpfte. Inklusive Bauernhut auf dem Kopf. Worum es ging in dem Stück? Um Zusammenhalt und Solidarität, um Individualität und gemeinsames Einstehen, wenn Gefahr droht. Gackita hatte ein Ei ausgebrütet, aus dem ein kleines Krokodil schlüpfte. Klar, dass die anderen Hühner diesen Nachwuchs misstrauisch beäugten. Doch als letztlich der Fuchs das Krokodilbaby stehlen wollte, schlug das Federvieh ihn gemeinsam in die Flucht.

Erzieherinnen und Kinder glänzten zusammen als Schauspieler in ihren Kostümen. Das große Engagement bei allen war sicht- und hörbar. Großer Beifall war der Lohn für das wochenlange Üben. Schön auch, dass tatsächlich alle 85 Kinder auf ihre Art eine Rolle in dem Stück hatten.