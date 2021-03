Nach dem schnellen Verkauf wesentlicher Teile der durch die Corona-Pandemie in Schieflage geratenen InterSPA- Gruppe haben sich die Vertreter der neuen Eigentümer bei der Stadtverwaltung vorgestellt. Die AIM Spa Deutschland GmbH aus Passau übernimmt das Wonnemar. Als neuer Centermanager im Wonnemar Backnang fungiert Markus Dechand. Der war zuvor im Wonnemar in Ingolstadt und zuletzt interimsweise als Betriebsleiter im Familienbad F3 in Fellbach tätig. Der bisherige Centermanager Ricardo Haas