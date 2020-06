In der Nacht zum Sonntag (21.06.) ist eine 41-Jährige und ihre neunjährige Tochter in Allmersbach im Tal getötet worden. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus. Sie fahndet nach dem mutmaßlichen Täter, einem 36-Jährigen. Es handelt sich um den Ex-Freund der Frau. Die Straßen in der ruhigen Wohngegend heißen Im Sommerrain, In der Birke oder Im Blütengarten. Am Sonntagmittag stehen vor einem Zweifamilienhaus „Im Wacholder“ ein halbes Dutzend Streifenwagen und Einsatzfahrzeuge der