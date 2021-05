Am Dienstagnachmittag hat die Polizei gegen 17 Uhr eine 25-jährige Frau tot in einer Wohnung im Seehofweg in Backnang aufgefunden. Wie die Polizei mitteilt, gilt der 29-jährige Lebensgefährte der Frau als tatverdächtig. Der Mann ist, so die Polizei, in Syrien geboren. Ob er als Flüchtling hier im Rems-Murr-Kreis gelebt hat oder ob seine Lebensumstände andere sind, ist noch nicht bekannt und wird ermittelt.

Polizeiangaben zufolge hatte der Mann gegen 12.45 Uhr auf der Landstraße