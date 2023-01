Auto kracht in Schulbus: Hat der Rems-Murr-Kreis die Streupflicht vernachlässigt?

Für 21 Schulkinder auf dem Weg nach Winnenden hat der Dienstagmorgen mit einem Schreckmoment begonnen. Ihr Schulbus schlängelte sich um kurz vor sieben Uhr die eisglatte Kreisstraße von Rettersburg nach Öschelbronn hinauf, als ein Autofahrer talwärts auf die Gegenspur schlitterte und frontal in den Gelenkbus krachte. Der Unfall wirft die Frage auf: Hat das Landratsamt seine Streupflicht vernachlässigt?

Die meisten Kinder bleiben unverletzt, den Autofahrer erwischt es schlimmer

Das Wichtigste zuerst: Die meisten Kinder kamen mit dem Schrecken davon. Zunächst hieß es, alle Passagiere seien unverletzt geblieben. Am frühen Nachmittag galten dann doch zwei Schüler als leicht verletzt. Sie hatten laut Polizei-Sprecher Rudolf Biehlmaier im Laufe des Vormittags in der Schule über Schmerzen geklagt. In Behandlung begeben hatte sich nach der Kollision auch der Busfahrer, der nach Angaben der Polizei einen Schock erlitten hat.

Schlimmer hat es den Autofahrer erwischt. Als Folge des heftigen Zusammenstoßes in seinem Skoda-Kombi eingeklemmt, musste er zunächst von der Freiwilligen Feuerwehr Berglen befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten anschließend in eine Klinik.

Den Sachschaden, der bei dem Unfall entstanden ist, beziffert die Polizei auf rund 25.000 Euro. Die Fahrbahn war zwischenzeitlich voll gesperrt und wurde gegen neun Uhr wieder freigegeben.

Die Fahrbahn war „spiegelglatt“, berichten Zeugen und die Polizei

Eine Frage, die sich nach jedem Unfall stellt, lautet: Wer trägt die Schuld? Was Zeugen berichten, nämlich, dass es auf der Kreisstraße zwischen den Berglener Ortschaften am Dienstagmorgen „spiegelglatt“ gewesen sei, bestätigt Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier. Die Kollegen, die vor Ort im Einsatz gewesen seien, hätten ihm von „überfrierender Nässe“, von „Blitzeis“, berichtet. Während der Busfahrer allem Anschein nach „nichts falsch gemacht“ habe, sei der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten.

War der Mann zu schnell unterwegs? Biehlmaier kann das im konkreten Fall nicht beantworten, verweist aber auf Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung: „Man darf nur so schnell fahren, wie man das Fahrzeug beherrscht. Wenn 30 km/h zu schnell sind für die Fahrbahn, sprechen wir schon von nicht angepasster Geschwindigkeit.“

Aber hätte die Fahrbahn um kurz vor sieben Uhr morgens überhaupt so glatt sein dürfen? Holger Niederberger, Bürgermeister von Berglen, verweist ans Landratsamt. Seine Leute hätten am Morgen das Eis auf den Gemeindestraßen bekämpft, was bei der großen Gemarkung schon eine echte Herausforderung sei. Für die Kreisstraßen sei der Winterdienst des Rems-Murr-Kreises verantwortlich.

Pressesprecherin Martina Keck: Der Landkreis war nicht untätig

In Waiblingen bestätigt das Pressesprecherin Martina Keck. Untätig sei das Landratsamt aber keinesfalls gewesen. „Die Kollegen waren nachts von drei Uhr an auf Erkundungsfahrt.“ Gegen vier Uhr auch in Berglen, „da war noch nichts“, sagt Keck. Die Experten seien daher zu der Einschätzung gelangt, dass kein Großeinsatz notwendig sein würde. Der Einsatz von vier Fahrzeugen habe sich auf den verschneiten Welzheimer Wald beschränkt.

Rund um Winnenden habe man „nicht absehen“ können, so Keck, „wie glatt es an manchen Stellen um sechs, sieben Uhr wurde“. Die Kreisstraße 1915 sei auch bislang noch nicht als Gefahrenschwerpunkt aufgefallen. Nach sieben Uhr seien dann alle 15 Fahrzeuge der Straßenmeisterei Weinstadt im Einsatz gewesen sowie sechs weitere der Straßenmeisterei Backnang.

Heißt also: Das Blitzeis am Dienstag in den Berglen hat den Kreis-Winterdienst kalt erwischt. Wobei laut Keck generell gilt: Der Landkreis sei groß, „wir können nicht überall sofort sein“.

DRK-Ortsverein Winnenden begleitet die Kinder bis zur Schule

Die Schulkinder übrigens, deren Fahrt zum Bildungszentrum so jäh unterbrochen worden war, hätten sich sehr ruhig und besonnen verhalten, berichtet unser Fotograf vom Unfallort. Womöglich hat dazu auch die Betreuung durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) beigetragen. Denn neben dem hauptamtlichen Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr wurde auch eine Gruppe des Ortsvereins Winnenden in die Berglen gerufen.

Das berichtet DRK-Sprecher Raphael Rojas, der am Dienstagmorgen selbst im Einsatz gewesen ist. „Man kann sich vorstellen: Die rettungsdienstlichen Kräfte haben Wichtigeres zu tun, als unverletzte Schulkinder zu betreuen“, sagt Rojas. Dabei sei es sinnvoll, die Unfallbeteiligten im Auge zu behalten, auch wenn diese zunächst keine sichtbaren Verletzungen aufwiesen. Auch psychologische Betreuung kann nach solchen Schreckmomenten wertvoll sein.

Diese „Versorgungslücke“ also schlossen die neun DRKler aus Winnenden, die in drei Fahrzeugen ausgerückt waren. Drei der Ehrenamtlichen begleiteten die 21 Mädchen und Jungen schließlich in einen nachfolgenden Linienbus (in dem weitere 13 Kinder saßen) und fuhren sogar mit ihnen bis zu den Schulen, wo sie ihren Lehrern übergeben wurden.