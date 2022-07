Autoverkauf im Internet: Wie ein Mann aus Berglen einen Betrug verhindert hat

Er wollte seinen gebrauchten Wagen über ein Portal im Internet verkaufen und geriet an einen Trickbetrüger mit gefälschter Identität. Hans Martin aus Berglen durchschaute die Masche des Betrügers aber gerade noch rechtzeitig. Durch Recherche im Netz fand er heraus, dass unter dem verwendeten Decknamen schon einmal ein Betrugsversuch stattgefunden hatte und rettete sich damit davor, selbst Opfer eines Betrugs zu werden.

Martin stellte vor wenigen Wochen seine Mercedes C-Klasse ins Internet. Auf gängigen Portalen, wie „mobile.de“ oder „AutoScout24“ wollte er seinen Gebrauchtwagen für ein paar Tausend Euro verkaufen. Kurz darauf meldete sich ein Herr namens „Rene Lobel“ per SMS bei ihm. Bei dem Namen handelt es sich aber offenbar um eine Fälschung, wer wirklich dahintersteckt, konnte die Polizei bis zum heutigen Zeitpunkt nicht herausfinden.

Der vermeintliche Interessent fragte Martin in der SMS, ob der Wagen noch zum Verkauf stehe, und bat um eine Rückmeldung per Mail. Das hielt der Verkäufer des Autos noch für normal, antwortete, das Fahrzeug sei noch da.

Als „Rene Lobel“ daraufhin jedoch nach Informationen fragte, die im Inserat bereits angegeben waren, wurde Martin stutzig. „In meiner Anzeige im Internet waren alle nötigen Informationen angegeben, trotzdem hat er noch mehrmals nach diesen gefragt“ erzählt Martin „da wurde ich misstrauisch“. Die Sprache in der Mail kam dem Verkäufer auch merkwürdig vor. Die Sätze waren in keinem korrekten Deutsch verfasst und auch nicht schlüssig. Sie schienen wie aus einem Online-Übersetzungsprogramm, das den Sinn der Worte verdreht.

„Rene Lobel“ stellte sich als ein Fake-Name heraus

In seiner zweiten Mail erklärte der vermeintliche Interessent, dass er das Auto nicht selbst abholen könne, da er in Österreich lebe. „Rene Lobel“ schlug vor, stattdessen das Fahrzeug von einer Spedition bei Martin in Hößlinswart abholen zu lassen. „Er wolle mir dann das Geld für den Wagen plus die Summe für die Abholung überweisen, welche ich der Spedition hätte geben sollen“ schildert Martin den Plan des Betrügers.

Das kam ihm alles sehr eigenartig vor und er recherchierte den Namen „Rene Lobel“ im Netz. Dort stieß er auf einen Online-Artikel des Nordwest-Sonntagsblatts, welcher von Internet-Abzocke bei einem Gebrauchtwagenverkauf berichtete. Der dort angegebene Name des Trickbetrügers: „Rene Lobel“, angeblich aus Salzburg. Martin war geschockt, sein Misstrauen erwies sich also als berechtigt. Daraufhin antwortete er dem Betrüger nur noch: „Das Auto ist verkauft“ und brach den Kontakt zu ihm ab.

Polizei machte ihm bei der Anzeige nicht viel Hoffnung

Durch seine eigene Recherche im Internet konnte sich der Berglener also vor einem Betrug schützen. Er informierte umgehend die Polizei, welche ihm mitteilte, dass so etwas öfters passiere. Auf die von Martin erstattete Anzeige hin werde jedoch nicht mehr viel passieren. Der Betrüger habe eben einen Decknamen verwendet, seine wahre Identität sei also nicht bekannt und die Spur nicht leicht zu verfolgen.

Ein bestimmtes Risiko sei immer dabei

Martin ließ sich von dieser einen negativen Erfahrung aber nicht abschrecken. Er bot sein Auto zunächst weiter online an, brachte es aber, als sich so gut wie niemand meldete, zu einem Gebrauchtwagenhändler nach Winterbach.

Seine Frau und Martin rufen aber aufgrund dieser Erfahrung dazu auf, vorsichtig bei Verkäufen im Internet zu sein. „Ein Kauf oder Verkauf im Internet ist immer mit einem bestimmten Risiko verbunden, das muss einem bewusst sein“ sagt Martins Frau. Sie hat nämlich selbst auch schon schlechte Erfahrungen im Netz gemacht – bei Käufen.

Rat: Immer die Personendaten des anderen überprüfen

Martin empfiehlt: „Sobald einem etwas komisch vorkommt oder aus der Reihe fällt, muss man aufpassen.“ Er meint außerdem, dass immer die Personendaten des potenziellen Käufers überprüft werden sollten. „In meinem Fall hat der Betrüger sich ja nicht einmal die Mühe gemacht, seinen Decknamen zu ändern. So kann man rausfinden, ob es sich um eine echte Person und ein reelles Angebot handelt oder eher nicht.“