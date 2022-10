Bürgermobil in Berglen: Probelauf ab Januar

Der Teufel steckt im Detail. Diese Binsenweisheit bewahrheitet sich auch beim Thema Bürgermobil. Das hat eine Informationsveranstaltung im Rathaus gezeigt. An dieser haben rund 15 Interessierte teilgenommen und so unterschiedlich diese selbst sind, fast so weit auseinander gehen auch deren Vorstellungen, wie dieses Projekt realisiert werden soll.

Beispiel: Sogar, dass die Gemeinde überhaupt dafür ein eigenes Fahrzeug anschafft, wurde infrage gestellt. Die Alternative, die die Skeptiker „in den Raum stellten“: Es könnten Bürger, die mitmachen wollen, doch auch „einfach“ mit ihrem eigenen Fahrzeug die anfallenden Fahrten erledigen. So zweifelhaft dieser Vorschlag hinsichtlich versicherungsrechtlicher und Haftungsfragen ist, eine Überlegung, die dahintersteckt, ist nicht abwegig: Das Bürgermobil solle, dürfe nicht dazu führen, dass mehr mit dem Pkw gefahren werde als bisher ohnehin schon. Denn wenn das Bürgermobil an einem zentralen Platz stationiert wird, müsste ja der jeweilige Fahrer erst mal von daheim dorthin kommen, um es abzuholen, nach dem Ende der Tour es dort wieder abstellen und von dort aus nach Hause kommen. Angesichts der vielen Teilorte von Berglen und der Entfernungen von ihnen würden damit nämlich viele „unnötige“ „Leer“-Kilometer zusammenkommen, so der Einwand. Der bei weitem nicht der einzige blieb.

Aber vielleicht ist der Blick auf die Teilnehmer auch der Schlüssel zum Verständnis der „Vielstimmigkeit“. Da waren Rentner dabei, welche, die die Rente oder die Altersteilzeit vor Augen haben, darunter mit Egon Möhler und Martin Schupp ehemalige Gemeinderäte, mit Hans-Peter Kistler ein SPD-Veteran, Jüngere, darunter mit Ulrike Höflich und Susanne Reichart amtierende Gemeinderätinnen, aber auch ein Öschelbronner, der seine Familie mit kleinen Kindern, eine ebenfalls berufstätige Ehefrau und bislang zwei Autos vertrat und hofft, das Bürgermobil könne dabei helfen, eines davon nicht mehr zu brauchen – was selbstverständlich ebenfalls legitim ist.

Rat: „Grundangebot“ an bestimmten Tagen zu „festen“ Zielen

Schupp, ehemaliger Lehrer, Vorsitzender des örtlichen BUND, ist auch als Pensionär weiter „schwer unterwegs“, er fährt nämlich Linienbus im Raum Winnenden. Nachvollziehbar, dass er, wie auch die Verwaltung, vertreten durch Bürgermeister Holger Niederberger und Hauptamtsleiterin Regina Ehmann, darauf drängte, das Angebot dürfe keine Konkurrenz zum ÖPNV sein. Angesichts dessen, dass die Busse eh schon „unterbesetzt“ fahren, müsse die Gemeinde alles unterlassen, was dazu führe, dass sie noch leerer werden. Schupp wandte sich damit gegen Vorschläge, das Bürgermobil an bestimmten Wochentagen zu „festen“ Zielen fahren zu lassen, als ein „Grundangebot“ mit „Fahrplan“, das ergänzt werden könne, ob mit „Haltestellen“ oder daheim abholen und zurückbringen, etwa so: am Dienstag nach Winnenden, am Mittwoch nach Schorndorf, sei es zum Einkaufen dort oder für Apotheken-, Arztbesuche, am Donnerstag zum Netto-Markt in Oppelsbohm. Damit könne Verlässlichkeit, insgesamt „Struktur“, reingebracht und so mehr Nachfrage für das Angebot erzeugt werden. Außerdem führe das zu einer Bündelung von Fahrten, die ja gewollt sei.

Eines zeigte die engagierte, aber stets sachliche Diskussion, die sich allerdings immer weiter auffächerte, vom sprichwörtlichen „100. ins 1000. führte“, auch: dass die Umsetzung zwei „Stellschrauben“ hat. Während es mit einer ausreichenden Zahl von, natürlich ehrenamtlichen, Fahrern eher kein Problem geben sollte, wird das Projekt vor allem daran „hängen“, ob sich ein Disponent findet (oder mehrere, die sich abwechseln), der die Anfragen für Fahrten entgegennimmt und die Einsätze der Fahrer entsprechend plant, koordiniert. Ein Job, der durchaus anspruchsvoll werden könnte, auf jeden Fall zeitaufwendig wird.

Das Fahrzeug soll ein Sieben- bis Neunsitzer sein

Zum andern muss entschieden werden, ob die Gemeinde ein Fahrzeug anschafft, also kauft oder least, und welches das sein soll. Die Verwaltung beziehungsweise Niederberger tendiert erstens dazu und zweitens zur Kategorie VW-Bus oder Mercedes Vito, wobei die Marke nicht entscheidend ist, sondern die Größenordnung, also ein Sieben- bis Neunsitzer wird bevorzugt, es darf durchaus auch ein anderes Fabrikat sein. Selbstverständlich wird auch der Rat aus der Runde aufgenommen, beziehungsweise die Verwaltung ist eh schon dran, bei verschiedenen Herstellern und Händlern „anzuklopfen“, insbesondere natürlich beim einzigen einheimischen. Das Fahrzeug soll groß genug sein, nicht nur hinsichtlich der Personenzahl, sondern auch um Rollatoren transportieren zu können, nicht allerdings E-Rollstühle.

Niederberger ging in seiner Einleitung noch mal auf die „Eckdaten“ ein: Das Bürgermobil solle kein „Senioren-Taxi“ sein und auch kein „Bus“, dürfe also weder dem privaten Personenbeförderungsdienstleistungsgewerbe noch dem ÖPNV Konkurrenz machen, durch „Parallellinien“. „Von Bürgern für Bürger“ sei das Motto, und dazu gehöre auch, dass nicht die Verwaltung oder die Gemeinde ein fertiges Konzept vorgibt, sondern von Anfang an interessierte Bürger miteinbezogen werden sollen, so wie mit dieser Veranstaltung zum Auftakt geschehen. Das Vorhaben, noch von seinem Vorgänger initiiert, sei wegen Corona „vertagt“ worden. Der neue Bürgermeister erlaubte sich allerdings, auch darauf hinzuweisen, dass die Resonanz auf zwei Bedarfsabfragen überschaubar war, nicht zwingend den Schluss zulässt, dass das Fehlen eines solchen Angebots in Berglen den Bürgern dort unbedingt auf den Nägeln brennt.

Ziel ist, die Mobilität in Berglen zu verbessern

Aber es sei der Wille der Gemeinde, es umzusetzen und nun auch endlich, wirklich anzugehen, betonte Niederberger. Nämlich mit einer Art Rufauto ganz allgemein die Mobilität in Berglen zu verbessern, angesichts dessen, dass die Linienbusse dort nach wie vor relativ selten fahren, und zweitens dies vor allem für in ihrer Mobilität eingeschränkte Bürger (die den Bus nicht nutzen können). Oder anders ausgedrückt: „Bürger fahren Bürger nach Bedarf“. Das Angebot solle „lokal begrenzt“ sein, aber nicht auf Berglen beschränkt, wenn auch vor allem dort Fahrten erfolgen sollten. Es könne eine „Anbindung“ an den ÖPNV schaffen, vor allem von den Teilorten oder Weilern her, die vom Bus selten oder gar nicht angefahren werden.

Niederberger hofft außerdem, dass sich ein eigener Verein für die Organisation/ Abwicklung gründet oder ein bestehender dies übernimmt (wobei dies relativ unwahrscheinlich ist, mangels fehlender Manpower für so eine Verwaltungstätigkeit und weil wohl auch eine Satzungsänderung dort erforderlich wäre).

Bei aller Skepsis zum Bedarf gab Niederberger auch zu bedenken, dass dieser sich erst zeigen, entwickeln könne, wenn das Angebot da sei. „Viele der Antworten auf die Fragen, die hier gestellt werden, werden sich erst in der Praxis zeigen. Wir haben ja dafür keine Blaupause, weil die Verhältnisse hier anders sind als etwa in Weinstadt oder Schorndorf.“ Damit sich Nachfrage entwickle, generieren könne, brauche es Zeit, „einen langen Atem“. Das gilt auch für die mögliche Zielgruppe oder wie es einer in der Runde formulierte: „Wir stochern da im Nebel, kenne die ja gar nicht.“ Auch da könne er nur sagen, so Niederberger: „Wir wissen es erst, wenn wir es machen.“

Fünf Fahrer sollen sich von Montag bis Freitag tageweise abwechseln

Nach über zwei Stunden mit Hin- und Her-Erwägungen war der Tenor, bei dem allerdings der Gemeinderat noch ein Wörtchen mitzureden haben wird: Ab Januar soll es für mindestens ein halbes Jahr einen Probebetrieb geben, eventuell mit Privat-Pkw oder, wenn es nach der Verwaltung geht, mit einem eigens angeschafften Fahrzeug, das, wenn der Test nicht läuft, der Versuch abgebrochen wird mangels Nachfrage, dann künftig anderweitig eingesetzt werden kann, sei es beim Bauhof, der Feuerwehr oder einfach für den Transport von älteren Bürgern zu Gemeindeveranstaltungen.

Fünf Fahrer, die zusammenzukommen scheinen, sollen sich tageweise von Montag bis Freitag abwechseln. Weitere wären natürlich willkommen. Zumindest einen Kandidaten als Disponent scheint es aus der Runde auch zu geben, der Bereitschaft und auch die Befähigung dazu zeigt. Auch dieser wäre über Entlastung, einen Kollegen also, selbstverständlich froh.