Auch Keyla muss umziehen. „Schau mer mal“, meint Maximilian Friedrich schmunzelnd zur Frage, ob er denn den Vierbeiner auch an seiner neuen Arbeitsstätte mit ins Büro bringt. Er weiß und weist auch darauf hin, dass er damit nicht der erste Backnanger Oberbürgermeister wäre. Aber wenn die Hundedame dort ein Plätzchen bekommt, dann nicht gleich in den ersten Tagen. Er wolle erst mal alle Mitarbeiter der Verwaltung dort kennenlernen und auch die drei Standorte der Stadtverwaltung, so Friedrich.