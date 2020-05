Die derzeit anhaltende Trockenperiode passt bestens zum Neubau des Wasserhochbehälters Galgenberg, auf dem höchsten Punkt zwischen Ödernhardt und Birkenweißbuch gelegen. Der alte Wasserspeicher funktioniert noch, fasst aber nur 110 Kubikmeter in einer Kammer. Bei immer länger dauernden Phasen, in denen kein Tropfen Regen fällt, in denen aber der Wasserverbrauch der Bürger umso mehr ansteigt, wollte die Gemeinde Berglen einen größeren und modern ausgestatteten Hochbehälter für Öder