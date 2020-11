Die Gemeinde Berglen bekommt einen zusätzlichen Allgemeinmediziner. Er ist 38 Jahre alt, kommt aus Buhlbronn und heißt Alexander Endreß. Lange war Udo Werner der einzige Hausarzt in der Gemeinde. Gerade zu Urlaubszeiten war das für Patienten nicht immer einfach. Nun bekommt er einen Kollegen, was in einer Pandemie, wie wir sie aktuell erleben, nicht schaden kann. „Corona an sich hat mich nicht zum Zweifeln gebracht, ob ich mich selbstständig machen soll. Für die Patienten ist es aber