Die Gemeinde Berglen wird ihre Kläranlage beim Erlenhof und damit die Abwasserreinigung in eigener Hand nicht aufgeben. Sie wird sich also nicht dem Zweckverband von Winnenden und Leutenbach (ZAB) anschließen, der das Klärwerk bei Weiler zum Stein betreibt. Das hat der Gemeinderat auf Empfehlung der Verwaltung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen und damit auch, dass die Gemeinde weiterhin viel Geld in die Hand nimmt, um die Anlage zu modernisieren, zu