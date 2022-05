Berglen: Der Ober von Blessings Landhotel stellt Modelle berühmter Gebäude aus

„Man hat also ein bisschen was gesehen von der Welt.“ Wohl die Untertreibung des Jahres, von Jens Boy in aller Bescheidenheit. Davon kann sich jede(r) am Sonntag, 22. Mai, selbst überzeugen bei der Ausstellung „Berühmte Gebäude aus aller Welt“ in der Übungshalle des SSV Steinach-Reichenbach (Vereinszentrum im Erlenhof).

Boy zeigt knapp 50 Modelle. Die Originale hat er fast alle selbst schon vor Augen gehabt. Bis auf die natürlich aus den Fantasy-Landen. Aber um das nachzuvollziehen, muss der langjährige Ober von Blessings Landhotel in Lehnenberg im Interview erst mal seinen ungewöhnlichen Lebenslauf erzählen. Er ist einst, in jungen Jahren, zur See gefahren, war Restaurantsteward auf Kreuzfahrtschiffen. Europa, Nordland, Nordsee, Mittelmeer, Amerika, Grönland, Karibik, unter anderem auf der „Berlin“, der „Arkona“, oder auch auf der „Donauprinzessin“, also auch Flussschifffahrt. Sieben-Tage-Woche, 14-Stunden-Arbeitstage, bestimmt nicht jedermanns Sache, meint Boy mit angedeutetem Lächeln. Mehr würde sich nicht schicken. Er war, ist und bleibt stets die Höflichkeit in Person.

Drei Jahre zivil auf den Weltmeeren, dann entdeckte ihn die Marine

Drei Jahre ging das so zivil auf den Weltmeeren hin und her, dann „entdeckte“ ihn die Marine, genauer gesagt, dass er bis dahin seinen Grundwehrdienst noch gar nicht geleistet hatte. Er wurde also einzogen vom Bund, mit 24. Dabei war ihm das Zurseefahren eigentlich gar nicht in die Wiege gelegt, er stammt nämlich aus Erfurt, Thüringen. 1990 kam die Familie in den Westen und die hat doch sehr wohl Verbindungen zur See, denn sein Vater stammte wiederum aus Ostpreußen, vom Frischen Haff, Teil der Danziger Bucht an der Ostsee. „Wasser fasziniert mich“, erklärt der Sohn ganz einfach sein Faible.

Also auf dem Schiff war nicht viel Zeit, aber danach fing er an mit dem Modellbau und seine ersten Modelle, na, waren eben Nachbildungen von Schiffen, unter anderem der Titanic, bei ihm 1,40 Meter lang und aus Holz, aber nicht zusammengeklebt oder -gesteckt aus einem Modellsatz, sondern alles Material eigenhändig zurechtgeschnitten und -gefeilt. Er muss also handwerklich geschickt sein und das kostet doch alles viel, viel Zeit.

Also, bei Erstem widerspricht er nicht, zum Zweiten meint er wieder lächelnd: „Das macht aber Spaß.“ Modellbau sei teilweise sehr knifflig, tricky, die Teile, viele sehr filigran, passten oft nicht gleich zusammen. Aber dann das Gefühl, wenn alles fertig ist! Daraus zieht er offensichtlich Motivation, Befriedigung. Es kann einen aber verrückt machen, wenn wie bei einem Modell von „Game of Thrones“, beim Bausatz für „Westeros“, einem der vier Kontinente der bekannten Welt, ein Teil fehlt und das Werk also erst mal unvollendet bleiben muss.

Nach der Marine war Boy zunächst Oberkellner in einem Restaurant in Oberstotzingen bei Ulm, ist damals, wie er sagt, „gelandet“, mit 25: „Ich wollte nicht noch mal losmachen, sondern sesshaft werden.“ Er las dann eine Stellenanzeige in einer Fachzeitschrift und ist „gelandet“, seitdem, seit 23 Jahren, im Blessings, bis zu dessen Schließung in Bälde, was er wiederum nur ganz zart, am Rande, erwähnt.

Auch „Harry Potter“ und „Game of Thrones“ sind vertreten

Auch das Landhotel und dessen Restaurant haben Corona zu spüren bekommen. Anders gesagt: Boy hatte während der pandemiebedingten Schließungen viel Zeit und fing wieder mit dem Modellbau an. Er mag, wie die Ausstellung zeigt, nicht nur Schiffe, sondern auch Burgen und Schlösser und „Harry Potter“. Die Bausätze gebe es leider nicht im Einzelhandel, man finde sie nur im Internet, bekomme sie nur über diesen, so Boy. Er hat sich auf berühmte Bauten, wenn man so will, spezialisiert. Die Bausätze kosten zwischen 25 und 80 Euro.

Er braucht für sie zwischen vier und acht Stunden, wenn es was Größeres ist, wie das Zauberei- und Hexereiinternatsgebäude „Hogwarts“ aus „Harry Potter“, auch mal zwei Wochenenden. Das Burj Khalifa in Dubai, seit 2008 das höchste Gebäude der Welt, hat er zweimal nachgebaut. Warum? Er hat viele Modelle mit LED, die also in der Dunkelheit leuchten. Beim ersten Khalifa allerdings hatte er, bevor er loslegte, nicht wie sonst geprüft, ob die Beleuchtung auch wirklich funktioniert. Sie tat es nicht, wie sich erst herausstellte, als er fertig war, also machte er sich erneut ans Werk. Bei solchen Hobbys, manche würden auch sagen „Spleens“, gibt es oft Vereine, Foren im Netz, nein, er ist da nirgends dabei, sei „Einzelkämpfer“.

Wie kommt es, dass er die meisten Vorlagen in echt gesehen hat? Na ja, „alles, was man von See aus sehen kann“ und der Rest durch private Reisen. Ein Gast fragte ihn mal, warum er denn kaum Modelle aus dem Ländle hat. Es gebe leider keine entsprechenden Bausätze. Die Burg Hohenzollern würde ihn aber schon reizen. Die gibt es bislang nur als Schreiber-Bogen, als Kartenmodell zum ziemlich aufwendigen und auch diffizilen Schneiden, Falzen und Zusammenkleben. Lassen wir die Frage, ob denn die Mercedes-Benz-Arena, das Heimstadion des VfB Stuttgart, das er immerhin auch in seiner Sammlung hat, gleichwertiger Ersatz ist, mal offen.

Sagrada Familia, Notre Dame, Petersdom, Markusplatz, Capitol ...

Aber wer die Sagrada Familia in Barcelona, Notre Dame in Paris, das Kolosseum und den Petersdom in Rom, den Markusplatz in Venedig, den Schiefen Turm in Pisa, das Empire State Building in New York, das Capitol in Washington, den Buckingham-Palast und Big Ben in London, das Brandenburger Tor in Berlin, den Kölner Dom, natürlich auch das unvermeidliche Schloss Neuschwanstein, Schloss Bran in Rumänien (Graf Dracula), die Basilius-Kathedrale in Moskau, die Haga Sophia in Istanbul, das Taj Mahal im indischen Agra in seiner Sammlung hat, alles architektonische Weltberühmtheiten und touristische Magnete, der wird das Fehlen einer Burg, auch wenn sie noch so schön ist und als Stammsitz der Hohenzollern geschichtlich bedeutsam war, verschmerzen. Das Mittelalter ist gleichwohl vertreten. Harry Potter, „Games of Thrones“, „Fluch der Karibik“, „World of Warcraft“ ebenso: Auch die Jugend und erwachsene Fantasy-Fans werden beim Besuch der Ausstellung auf ihre Kosten kommen.

Die Modelle konnten Gäste des Hotels auch bisher schon bewundern, sie stehen seit Corona im Restaurant, sind dort als Platzhalter, Abstandswahrer aufgebaut. „Die Gäste haben so gewusst, dass sie sich an den Platz bitte nicht hinsetzen sollen“, erklärt Boy.

Klar sei ihm immer wieder die Frage gestellt worden, wer das alles denn gemacht habe. Na, da blieb ihm nichts anders übrig, als zu „gestehen“. „Das ist auch ein richtiger Magnet für Familien. Für die Kinder war das Essen dann uninteressant. Die liefen hier herum, wollten alles erleben.“ Wobei Anfassen durchaus kritisch ist. Boy hat nicht nur einmal erlebt, dass prompt etwas kaputtging, ein Teil zerbrochen wurde. Hat er es halt anschließend wieder repariert.

Spende an den Heimatverein, aber kein Platz im Heimatmuseum

Was geschieht eigentlich mit den Modellen, wenn das Hotel schließt? Sie werden unmittelbar nach der Ausstellung eine Spende an den Berglener Heimatverein. Boy wird sie nicht mehr vom Erlenhof hoch nach Lehnenberg bringen. Wo sie dann ihr Domizil finden, ist noch ungewiss. Im Heimatmuseum in Oppelsbohm ist auf jeden Fall nicht genug Platz. Aber der Organisator der Ausstellung, Diethard Fohr, „arbeitet dran“. Wer ihn kennt, weiß: Er wird eine gute Lösung finden.

Auch Fingerhut- und Bierdeckelsammlung werden gezeigt

Ergänzt wird die Gebäude-Modell-Ausstellung durch die Fingerhutsammlung von Hermann Kemper aus Ödernhardt und eine Bierdeckelsammlung von Ernst Heckeler aus dem Erlenhof und Bernhard Fohr aus Rettersburg. Eröffnung (mit Bürgermeister Holger Niederberger) ist um 11 Uhr. Am Nachmittag ist von 14 bis 17 Uhr geöffnet (bewirtet mit Kaffee und Kuchen). Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.