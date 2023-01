Brand bei "Erich Gin" in Berglen: Glück im Unglück für die Brennerei

Feuer in einer Brennerei? Da werden Erinnerungen wach an einen schweren Unfall, der sich 2018 auf dem Birkenhof in Schwaikheim ereignet hat. Sechs Personen wurden damals in der Schnapsbrennerei verletzt, zwei von ihnen schwer, als plötzlich Stichflammen aus dem Kessel stoben. Ähnliches ist am Dienstagabend in Berglen-Reichenbach passiert, wo der renommierte „Erich Gin“ gebrannt wird – zum Glück aber ohne schwerwiegende Folgen.

Bei Schnapsbrenner Tim Andrä überwiegt am Tag danach die Erleichterung: „Wir sind relativ glimpflich davongekommen.“

Und das in zweierlei Hinsicht, wirtschaftlich wie gesundheitlich. „Ich war glücklicherweise im Lager, als es passiert ist, sonst wäre ich vielleicht nicht mehr hier“, sagt der 31-jährige Jungunternehmer. „Ich will mir nicht ausmalen, was passiert wäre ... Ich habe es zischen gehört, bin nach oben und habe direkt die 112 gewählt.“ Aus der Brennblase war eine Stichflamme gedrungen. „Mit dem Pulverlöscher hätte ich keine Chance gehabt“, sagt Tim Andrä.

Die Freiwillige Feuerwehr Berglen geht mit Bedacht gegen die Alkohol-Flamme vor

Die Freiwillige Feuerwehr Berglen ist um kurz vor 17 Uhr in die Heuss-Straße ausgerückt. Kommandant Fabian Rauth hat den Einsatz geleitet. Er bestätigt: „Alkohol lässt sich nicht so leicht löschen.“ Im Raum habe eine große Hitze geherrscht, eine Lampe an der Decke sei geschmolzen. Seine Mannschaft sei vorsichtig vorgegangen, berichtet Rauth, sie habe zunächst das Feuer im Holzofen gelöscht. Die charakteristischen blauen Alkohol-Flammen, die aus der Brennblase stachen, habe die Feuerwehr dann von außen mittels Kühlung bekämpft. So griff das Feuer nicht aufs Gebäude über, wurde immer kleiner und erlosch.

Wie ist es zu dem Brand gekommen? Der Kessel, der noch klassisch mit Brennholz befeuert wird, habe bis Dienstagabend immer gute Arbeit geleistet, berichtet Tim Andrä: „Ich hatte weit über 1000 Brände mit der Anlage und noch kein einziges Problem.“ Auch in den vergangenen Tagen habe er schon sieben Badges (Chargen) produziert, bei der achten und vorerst letzten sei es dann passiert.

Woran genau es lag, dass plötzlich ein Feuer ausgebrochen ist, kann er nicht sagen. Irgendein technischer Defekt sei wohl die Ursache, ein undichtes Bauteil vielleicht – es trat womöglich Alkoholdampf aus, der sich entzündet hat ... „Bislang sind wir immer verschont geblieben“, sagt Tim Andrä, „aber solche Fälle gibt es immer wieder, komplett verhindern lässt sich das leider nicht. Wir sind ja nicht die erste Brennerei, in der es gebrannt hat.“

Die „Badge“ ist hinüber – sie hätte 230 0,5-Liter-Flaschen „Erich Gin“ ergeben

Der wirtschaftliche Schaden hält sich laut Tim Andrä in Grenzen. Er liegt nach Einschätzung des 31-Jährigen unter der ersten Schätzung der Polizei, die in ihrer Mitteilung von rund 30.000 Euro Schaden ausgeht. Die Abwicklung über die Versicherung läuft. Die betroffene letzte Badge sei zwar hinüber, rund 60 Liter mit 60 Prozent Alkoholgehalt, die später, nach der Lagerung und Hinzugabe von weiterem Wasser, laut Tim Andrä 230 0,5-Liter-Flaschen Erich-Gin ergeben hätten. „Unsere anderen Brände konnten wir aber retten.“ Heißt: Es kann weiter Gin produziert und abgefüllt werden, die Abnehmer werden bedient.

Und auch der einzige Brennkessel des Unternehmens, in dem Tim Andrä nach eigenen Angaben 2022 15.000 Liter gebrannt hat, ist wohl nur vorübergehend unbrauchbar. Zwar seien Messgeräte und Dichtungen hinüber, der Kessel selbst könne nach einer Generalüberholung wieder eingesetzt werden. „Ich habe den Kundenservice des Herstellers kontaktiert, damit wir zügig wieder produzieren können“, sagt Tim Andrä.

Keine Engpässe beim Erich Gin

Sollten alle Stricke reißen und die Reparatur doch länger dauern, könnte Tim Andrä auch bei Kollegen brennen. „Es gibt in Berglen ja gefühlt mehr Brennereien als Einwohner“, scherzt er, „wir sind gut vernetzt.“

Engpässe beim Erich Gin drohen also in keinem Fall. Im Gegenteil: „Wir wollen expandieren“, kündigt Tim Andrä an. Ein neuer Kessel (Kosten rund 70.000 Euro) sei bereits bestellt und aktuell in der Fertigstellung.