Breitbandausbau mit Glasfaser auch in Berglen, aber noch nicht überall

Auch Berglen bekommt Glasfaser und damit schnelle Internetverbindungen. Zwei Anbieter haben ihre Pläne dazu in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorgestellt, die Telekom und Liberty Networks. Was die Telekom dabei in Berglen vorhat, gehört zu ihrem Breitbandausbau in der Region. Die Gemeinde ist Anfang 2019 dem dafür gegründeten Zweckverband für den Rems-Murr-Kreis beigetreten, der wiederum bildet mit den Zweckverbänden der anderen vier Landkreise der Region und der Landeshauptstadt Stuttgart die „Gigabit-Region Stuttgart GmbH“. Diese hat mit der Telekom im Mai 2019 einen Rahmenkooperationsvertrag abgeschlossen, dem auch Berglen beigetreten ist. Das Ziel lautet, dass die Telekom bis Ende 2025 die Hälfte aller Privathaushalte und alle Gewerbegebiete an das Glasfasernetz anbindet. Bis Ende 2030 sollen 90 Prozent der Haushalte mit einem Glasfaseranschluss versorgt sein.

Telekom wird dort beginnen, wo es für sie am wirtschaftlichsten ist

Die Telekom bietet an, in einem ersten Bauabschnitt in den Teilorten Reichenbach, Lehnenberg, Spechtshof, im Gewerbegebiet Erlenhof sowie in Teilen von Stöckenhof, Ödernhardt (dort zuerst) und Steinach eigenwirtschaftlich, ohne finanzielle Unterstützung der Gemeinde, auszubauen und damit in Bälde zu beginnen. Dass bei ihr Vorder-, Birkenweißbuch und Streich „weiße Flecken“ bleiben sollen, sorgt insbesondere bei Gemeinderätin Ute Aigner (aus Birkenweißbuch), für Kritik. Das leuchte nicht ein, gerade in diesen Orten sei der Ausbau, weil dort die Breitbandversorgung nicht gut sei und es Mitbewerber gebe, doch am nötigsten, hielt sie Alexander Ostertag, dem Regionalmanager der Telekom, vor. Der verwies dazu nur auf die Pläne seines Unternehmens, die er selbst nicht gemacht hat.

Die Telekom plant einen „rollierenden“ Ausbau, sie werde dort anfangen, wo es am wirtschaftlichsten ist, erläuterte Ostertag. Wobei es da nicht nur um die Anzahl der Kunden jeweils gehe, sondern auch um das Ausmaß der Infrastruktur, die erst noch aufzubauen ist, betonte Bürgermeister Holger Niederberger. Ebenso, dass er selbst die Pläne der Telekom für nicht sehr ambitioniert hält: „100 Prozent der Haushalte und das bald wären besser. 90 Prozent bis 2030 ist doch ein bissle wenig aus meiner Sicht.“ Auf die Anregung von Armin Haller, BWV, der sich auch Oliver Klenk, FBB anschloss, ob nicht mit Eigenleistung der Gemeinde dem Ausbau auch in den Weißbucher Flecken nachgeholfen werden könne, gab Bauamtsleiter Reiner Rabenstein zu bedenken, dass es nicht nur darum gehe, ob oder dass bereits Leerrohre im Ort verlegt sind, in die die Glasfaserkabel verlegt werden können, sondern auch um die Zuführung, die Verwaltung sei dazu in Kontakt mit der in Rudersberg, vielleicht sei da im Zuge des Baus neuer Wasserleitungen etwas möglich.

Er könne Stand heute keine Lösung anbieten, sondern es nur bei den Verantwortlichen vorbringen, so Ostertag. Was er verspreche, sei, dass in den Orten, wo die Telekom den Ausbau plane, sie diesen zum einen auf jeden Fall angehe, es also für einen Baustart keinen Schwellenwert, keine Mindestquote an Kunden, vorab brauche. Zum andern werde es einen „Open Access“, ein offenes Netz geben, das auch andere Anbieter nutzen können, vertraglich gebunden seien bereits „1&1“ sowie Vodafone. Sowohl Hausanschlüsse als auch Tarife seien ab „Tag 1“ buchbar. Außerdem bedeute Glasfaser bis ans oder gar ins Haus nicht mehr wie bei Kupferleitungen „bis zu“ (beispielsweise 100 MBit/s), sondern was „bestellt“ sei, werde garantiert „geliefert“, das ermögliche die neue Technik.

„Liberty Networks“ plant Ausbaucluster für fünf Gemeinden, darunter Berglen

An die Verwaltung, die in den letzten Monaten verstärkt Gespräche mit der Telekom zum Breitbandausbau in Berglen geführt hatte, sind allerdings seit Anfang des Jahres noch weitere Unternehmen herangetreten, die ebenfalls am eigenwirtschaftlichen Glasfaserausbau in Berglen interessiert sind, darunter die „Liberty Networks Germany GmbH“. Sie plant laut Projektmanager Phillip Bellé verschiedene „Ausbaucluster“ im Rems-Murr-Kreis, darunter eines mit den Gemeinden Althütte, Auenwald, Berglen, Rudersberg und Weissach im Tal.

Ihr Angebot laut Bellé: Verlegung der Glasfaser in 60 Zentimeter Tiefe im Gehweg, Vollausbau (wobei Bellé das mit „98 Prozent der Adressen“ dort relativierte), „nur“ 36 Monate bis zur vollständigen Inbetriebnahme, ebenfalls offenes Netz, sprich freier Zugang und Wahl des Anbieters. Der Ausbau soll erfolgen, wie gesagt flächendeckend in den Teilorten, wo es die Telekom nicht macht, aber auch nicht in Kottweil und Hößlinswart, weil es dort wirtschaftlich „nicht realisierbar“ sei. Man wäre da bei einem Eigenanteil der Gemeinde allerdings „gesprächsbereit“, so Bellé. Auch „Liberty Networks“ verspricht, der Ausbau werde ohne Vorvermarktungsmindestquote erfolgen. Die Vermarktung soll durch eine Tochter von ihr erfolgen, namens „Hellofiber“.

Während bei der Telekom die Gemeinde Berglen bereits „mit im Boot“ ist, es keinen Beschluss des Gemeinderats oder Vertrag braucht, wünscht sich dieser Anbieter eine Vereinbarung, Absichtserklärung der Gemeinde, als Zeichen der Unterstützung. Darüber wird also noch zu befinden sein. Vorerst ging es nur um Kenntnisnahme.