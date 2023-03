"Circus Montreal" gastiert auf Festplatz in Berglen-Erlenhof: Das wird geboten

„Wir haben eine gute Heizung im Zelt“, verspricht Gabriele Köllner. Bei dem derzeitigen nasskalten Wetter wird ihr „Circus Montreal“ die für seine Gäste gut brauchen können. Und natürlich ist es auch Werbung, ein Argument, zu einer der Vorstellungen auf dem Festplatz im Erlenhof zu kommen.

Premiere ist am Freitag, der Zirkus gastiert dort bis Sonntag nächster Woche, hat allerdings am Montag, Dienstag und Mittwoch Ruhetage – wobei an Letztem gibt es eine Sondervorstellung für den Kindergarten aus Oppelsbohm. Der Donnerstag und die beiden Sonntage sind Familientage, Erwachsene zahlen Kinderpreise. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 16 Uhr, außer am Abschlusstag, da bereits um 14 Uhr, weil sie unmittelbar danach bereits mit dem Abbau beginnen müssen, um an der nächsten Station alles wieder rechtzeitig aufgebaut zu haben. Karten gibt es im Vorverkauf täglich ab 10 Uhr an der Kasse vor Ort (Infotelefon 0 15 77/1 59 25 05).

Am vorherigen Standort, dem höher als der Erlenhof gelegenen Wüstenrot, lag sogar Schnee, berichtet die Zirkuschefin. Dort war der erste Spielort nach der Winterpause. Sie sind mittlerweile zum dritten Mal in Berglen, im Jahr zuvor waren sie ebenfalls im Erlenhof, davor in Öschelbronn und dorthin kamen sie wiederum direkt von Hertmannsweiler. Aber eigentlich sind sie im ganzen Ländle unterwegs, früher auch noch in Bayern. Mittlerweile betreibt die fünfte Generation den Zirkus, der keinen festen Stammsitz hat. In Affaltrach, einem Teilort von Obersulm unweit von Heilbronn, tritt er traditionell als Weihnachtszirkus auf. Davor war er in Bartenbach, einem Teilort von Sulzbach/Murr.

Während der Pandemie Unterschlupf in Großerlach

Während der Corona-Zeit fand der Zirkus in Großerlach Unterschlupf, wobei sich der dortige Bürgermeister stark dafür eingesetzt habe, dass sie auf ein Grundstück nahe des Skihangs konnten, und er hat ihnen auch die Pacht erlassen, betont die 58-Jährige dankbar. Wie haben sie die Pandemie überstanden? Ja, sie haben Grundsicherung bekommen für die Mitarbeiter immerhin, aber die Tiere und die Fahrzeuge, die hätten ja weiterhin gekostet. Futterspenden waren willkommen und auch nötig. Im ersten Jahr hatten sie überhaupt keine Auftritte, im zweiten ein paar kleinere, etwa vor Pflegeheimen, für deren Bewohner. „Es war eine schwere Zeit, vor allem weil wir ja dazu verdonnert waren, über so lange Zeit an einer Stelle zu bleiben, das sind wir einfach nicht gewohnt, das war eine Herausforderung. Die Ungewissheit, wie es weitergeht, war belastend. Aber wir haben gesagt, wenn es irgendwie geht, machen wir auf jeden Fall weiter.“ Aufgeben war also keine Option, was hätte die Alternative sein sollen? Es ging und geht um die Existenz von ihr, ihres Mannes, ihrer drei (erwachsenen) Kinder, der Schwiegertochter und der Enkelin. Die Zweijährige wächst rein, will alles mitmachen, muss sich aber noch aufs Ponyreiten und eine Clownnummer mit dem Papa beschränken.

Ihr Programm sei „traditionell“, „für die ganze Familie, für Groß und Klein geeignet“, so Gabriele Köllner, also Akrobatik, auch in der Luft am Ringtrapez, Jonglage, Clowns und Tierdressurnummern, aber nur Haustiere, keine Wildtiere, geschweige denn Raubkatzen, wobei sie so manche behördliche Unterscheidung zu Haustieren nicht nachvollziehen kann. Lama, Pferde, Ponys, Zwergziegen, Gänse, Hühner und Pfautauben, und in der Pause der gut anderthalbstündigen Vorführung, natürlich, ist der Streichelzoo geöffnet. Und nach jeder Vorstellung wird noch Ponyreiten angeboten.

Nächste Station ist Althütte, dann folgt Welzheim. Sie müssen also nicht weit umziehen, alles über lange Strecke transportieren, der Rems-Murr-Kreis ist ohnehin in den vergangenen Jahren ihr Schwerpunkt geworden, sie haben dort Stammpublikum. Aber es geht auch mal weiter weg, 100, 200 Kilometer, bis in den Odenwald zum Beispiel. Es sei das erste „normale“ Jahr, in dem sie wieder eine Tournee planen können, so Gabriele Köllner. Die Termine bis Sommer stehen, das gebe Sicherheit.

Platz im Zirkuszelt für 200 bis 300 Zuschauer

Das Zelt, von dem zwei Tage vor der Premiere nur die Masten zu sehen sind, das als Letztes beim Aufbau drankommt, hat Platz für 200 bis 300 Zuschauer. Das sei keineswegs übertrieben, die bisherigen Gastspiele in Berglen seien ganz gut besucht gewesen. „Wir kommen gerne her, auch weil der Kontakt zum Verpächter des Grundstücks, auf dem wir spielen, gut ist.“ Der Standort sei auch deshalb geeignet, weil er von allen Seiten her gut sichtbar sei und es ausreichend Parkplätze gebe. Als „Chefin“ sieht sich Gabriele Köllner nur bedingt, auch wenn ein Zirkusbetrieb wohl kein Ort ist, an dem ständig abgestimmt und per Mehrheit entschieden wird, was gemacht wird. Aber: Wenn eine(r) eine gute Idee habe, was man ändern oder Neues machen könne, dann dürfe dies jederzeit vorgebracht werden.

Bleibt noch eine Frage: Woher kommt eigentlich „Montreal“ im Namen? Sie muss schmunzeln – und passen. Also es gebe keine familiären Wurzeln dorthin, aber einer ihrer Altvorderen werde wohl gedacht haben, da müsste man eigentlich mal hin, quasi ein Sehnsuchtsort, so ihre Erklärung für diese Namensfindung.