Der Friedhof in Hößlinswart bekommt einen Aussegnungsraum. Diese wird ein mit verglasten Seitenwänden versehener, eingeschossiger Flachdachanbau (Grundfläche knapp zehn auf knapp sieben Meter) an die bestehende, 1968 errichtete Kapelle, dort, wo bislang der nicht vor Regen, Wind und (zu viel) Sonne geschützte Vorplatz ist, an der südöstlichen Seite der Kapelle. Ein Flachdach deshalb, weil das bestehende Nebengebäude, ebenfalls ein Anbau, auch ein Flachdach hat. Ausgeführt wird der neue Anbau