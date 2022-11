Feuerwehr Berglen: Bislang 22 Einsätze in 2022, Fabian Rauth bleibt Kommandant

Bei ihrer Hauptversammlung in der Steinacher Halle hat die Feuerwehr in Berglen auf das laufende Jahr zurückgeblickt, neue Mitglieder begrüßt und verdiente Kameraden geehrt. Kommandant Fabian Rauth wurde wiedergewählt und ist jetzt Oberbrandmeister. Das geht aus einer aktuellen Pressemitteilung der Berglener hervor.

Das Jahr 2022 in Zahlen

Zu 22 Einsätzen ist die Freiwillige Feuerwehr Berglen in diesem Jahr bislang ausgerückt. Es handelte sich dabei um neun Brandeinsätze und 13 Hilfeleistungen. Außerdem übernahmen die Kamerad/-innen drei Sicherheitswachen und begleiteten zwei Laternenumzüge. Hinzu kamen unter anderem Übungen – zum Beispiel am Brandübungscontainer der Netze BW –, Fortbildungen, ein Kinderferienprogramm und die kurzfristige Unterstützung beim Aufbau einer Flüchtlingsunterkunft in Waiblingen.

Die Mitgliederzahlen sind laut Pressemitteilung weitestgehend konstant: Aktuell zählt die Wehr 117 aktive Feuerwehrkameraden (-3), die Jugendfeuerwehr besteht aus 37 (+2) Nachwuchskräften.

Das neu gewählte Führungsteam: Fabian Rauth macht weiter

Im vergangenen Jahr hatte der Rücktritt des Kommandanten Ronald Schmidt Neuwahlen notwendig gemacht. Nachfolger Fabian Rauth war nur für ein Jahr gewählt worden, damit dieses Jahr die Wahl gemäß dem Fünf-Jahres-Rhythmus stattfinden konnte. Rauth und sein Stellvertreter Michael Maier stellten sich jetzt der Verantwortung erneut und wurden mit einem klaren Votum für die Dauer von fünf Jahren wiedergewählt. Später beförderte Bürgermeister Holger Niederberger Rauth noch zum Oberbrandmeister.

Zum Kassier wurde Michael Palmer, zum Kassenprüfer wurden Steffen Seibold und Alexander Thier, zum Pressesprecher wurden Jochen Gruber und Dominik Kegel und zum Schriftführer Ralf Heckel gewählt.

Zwei neue Feuerwehrfrauen und ein neuer Kamerad begrüßt

Weiblicher wird die Feuerwehr auch: Zwei neue Kameradinnen begrüßte Kommandant Rauth „per Handschlag“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Katharina Schwegler ist künftig für die Abteilung Süd im Einsatz, Sara Hägele für die Abteilung Nord. Der Hahn im Korb bei den Neuen: Tobias Nachtrieb, der in die Abteilung Süd aufgenommen wurde.

Im Jahr 2023 gilt ein neuer Dienstplan

2023 sollen neue Tagesdiensthosen beschafft werden, außerdem werden diverse Seminare angeboten. Als „großer Schritt in die richtige Richtung“ wird laut Pressemitteilung der Dienstplan für das kommende Jahr gesehen. „Es werden viele Termine der Abteilungen Nord und Süd zusammen abgehalten und so weiterhin die Zusammenarbeit und Kameradschaft gestärkt“, heißt es aus dem Bericht des stellvertretenden Kommandanten Michael Maier.

Lobende Worte vom Bürgermeister und Gutscheine für die Ehrenamtlichen

Bürgermeister Holger Niederberger habe in seinem Grußwort allen Kameradinnen und Kameraden für die geleistete Arbeit gedankt, heißt es in der Pressemitteilung. Die Feuerwehr sei dort, wo man sie braucht. Als Dank und Anerkennung seitens der Gemeinde Berglen würden in den kommenden Wochen Gutscheine an die ehrenamtlich aktiven Feuerwehrangehörigen verteilt.

Er werde „seine Feuerwehr nach besten Mitteln unterstützen und immer ein offenes Ohr haben“, wird Niederberger im Bericht der Feuerwehr zitiert. Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender Markus Kramer wiederum habe die Ehrenamtsförderung der Gemeinde Berglen für die Feuerwehr gelobt und sich beeindruckt von der Arbeit der Feuerwehr in Berglen gezeigt.

Zahlreiche Ehrungen

Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden ausgezeichnet: Raphael Glück, Andreas Uentz und Fabian Jung, für 25 Jahre Thomas Müller. Die Auszeichnung für 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst in diesem Jahr haben Klaus Heckeler und Harald Bihlmeier entgegennehmen dürfen.

Der Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzende Markus Kramer verlieh das Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes in Bronze an René Reuker für dessen Verdienste als Atemschutzgerätewart. Reuker war 25 Jahre für die Wartung und Prüfung der Atemschutzgeräte verantwortlich.

Das Ehrenzeichen in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes wurde an Marco Frank überreicht. Er war zehn Jahre stellvertretender Jugendwart, seit 24 Jahren ist er Gerätewart in der Abteilung Nord und seit 21 Jahren Beauftragter für Stechinsekten.

Ebenfalls das Ehrenzeichen in Silber des Kreisfeuerwehrverbandes wurde an Christof Stiefel überreicht. Er war neun Jahre lang Gerätewart, sieben Jahre stellvertretender Abteilungskommandant, zwei Jahre Abteilungskommandant und insgesamt 25 Jahre im Gesamtausschuss der Feuerwehr Berglen engagiert.

Das Deutsche Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze wurde an Jochen Gruber übergeben. Er wurde für vierjährige Tätigkeit als Jugendfeuerwehrwart und mittlerweile schon 15-jährige Tätigkeit als Abteilungskommandant der Abteilung Nord und Pressesprecher der Feuerwehr Berglen gewürdigt.