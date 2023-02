Großer "Kleiner Italiener": Vito Carucci eröffnet in Berglen sein zweites Lokal

Der „Kleine Italiener“ in Winnenden hat einen großen Bruder in Berglen bekommen. Vito Carucci und Dagmar Gehringer eröffneten vor wenigen Tagen das Restaurant im Vereinszentrum des SSV Steinach-Reichenbach, direkt am großen Kreisverkehr im Erlenhof. In dem Restaurant gibt es einiges, was Vito Carucci (52) am Standort Mühltorstraße 7 in Winnenden vermisst: eine große Küche, 80 Sitzplätze drinnen, 50 auf der Terrasse und viele rund um die Uhr verfügbaren Parkplätze. „Es kommt in Winnenden ständig vor, dass die Gäste abends vor der verschlossenen Tiefgaragentür stehen“, berichtet er. Sie müssen dann warten, bis jemand zu späterer Stunde aus der Tiefgarage herausfährt, und durchs Tor zu ihrem Auto gehen.

In Winnenden nur zwölf Sitzplätze innen

„Eigentlich ist der ,Kleine Italiener Winnenden' unsere Tagbar zum Tagträumen“, sagt Vito Carucci verschmitzt über die Schließzeit 20 Uhr, die oft nicht eingehalten wird. Weil’s halt doch gemütlich und gesellig wurde und man die Zeit vergessen hat. „Ich finde es auch so toll, dass unsere Gäste hier miteinander ins Gespräch kommen. Es gibt zum Beispiel bei uns in Winnenden eine Bank ohne Tisch, die dafür sehr gut geeignet ist.“ Insgesamt gibt es aber nur zwölf Plätze innen und ein paar auf der Mühltorstraße.

Pizzateig und weitere Gerichte werden in Berglen hergestellt

Doch warum nun die Expansion in die Nachbargemeinde? „Wir wollten Synergieeffekte nutzen und hatten uns zunächst für das Alte Rathaus in Winnenden beworben“, berichtet Vito Carucci. Als jedoch Anne Henrichs und Patrick Schubert den Zuschlag erhielten, fragten sich Dagmar Gehringer und Vito Carucci: „Wohin nun mit unseren Ideen, die wir für den größeren Standort entwickelt haben?“

Bevor sie selber aktiv werden konnten, kam zum Jahresende 2022 die Anfrage des SSV Steinach-Reichenbach. Theo Xanthopoulos hatte seinen Pachtvertrag gekündigt, und so konnte der Betrieb nach kurzer Umbaupause – für den Einbau eines Pizzaofens – rasch wieder weitergehen. „Wir bereiten jetzt hier den Pizzateig für Berglen und Winnenden vor und können dank der großen Küche das Angebot in Winnenden um Tagesgerichte erweitern“, freut sich Dagmar Gehringer. Aktionstage mit Fisch und Rostbraten werden in Berglen für Abwechslung und Frische sorgen.

Das Klavier wird von Winnenden nach Berglen umziehen, um im Städtle Platz für die gleichwohl notwendige Küchenvergrößerung zu machen. „Wer musizieren möchte, darf gerne seine Gitarre mitbringen“, sagt Vito Carucci.

Platz für Events wie Gin-Tasting und Bierakademie

„Hier im Restaurant mit seinem abtrennbaren Nebenraum planen wir künftig auch Events. Wenn Firmen mit ihren Mitarbeitern die Hot Rods mieten, kehrt man anschließend hier ein, hier ist Platz für Junggesellenabschiede, Gin-Tasting und Bierakademie“, zählt der 52-Jährige auf.

Der Schwabe mit italienischen Eltern war Führungskraft bei Daimler und machte sich zunächst mit den kleinen Autos, den Hot Rods, selbstständig. Im Sommer 2020 kam die Übernahme der Eisdiele „Yo!“ dazu, die er nach und nach zur Enoteca-Eiscafé-Bar umbaute. Carucci, studierter BWLer, ist kein Koch, aber er hat genaue Vorstellungen von dem, was er als Gastronom bieten möchte: hohe Qualität an Lebensmitteln, verarbeitet in apulischen Familienrezepten wie Scaloppini mit Weinsoße und Spaghetti, die das Zeug haben, den Gästen entweder Kindheits- oder Urlaubserinnerungen ins Gedächtnis zu rufen. Genuss und Emotion, die Einkehr als kleines Sinneserlebnis, das alles kann man hier bekommen.

Glutenfreie Pizza und Pasta

„Eine Pizza Hawaii sucht man bei uns allerdings vergeblich“, betont indes Vito Carucci, „ich sage den Leuten immer, dass wir die Ananas für den Nachtisch brauchen. Sie sind dann aber eigentlich froh, dass sie mal etwas anderes ausprobieren müssen.“ Auf künstliche Zusatzstoffe verzichtet der Kleine Italiener ebenfalls.

„Mittlerweile bieten wir auch glutenfreie Pizza und Pasta an“, sagt Dagmar Gehringer, wohl wissend, wie schwer es ist, essen zu gehen, wenn man an Zöliakie leidet. Apropos schwer, da gibt's, ganz akut, noch eine Sache, die dem „Kleinen Italiener“ fehlt: „Für den dritten Koch im Team brauchen wir dringend eine Wohnung, er wohnt nicht in der Nähe“, sagt Vito Carucci.