Seit sechs Jahren kämpft Heilpraktikerin Heike Mayer darum, dass sie ein Therapiezentrum für Rückenschmerzen und andere orthopädische Probleme in der Heinkelstraße, im Gewerbegebiet Erlenhof, bauen kann. „Mitten in der Pandemie haben wir plötzlich die Finanzierung gekriegt. Die Bank hat angerufen, gefragt, ob wir überleben. Dann war der Finanzierungsbescheid innerhalb von einer Woche da“, freut sie sich am Telefon.

