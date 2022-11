Jäger Andreas Bader über das Töten von Tieren: „Das macht mir auch keine Freude“

Schießen, also Töten, sei das „allerletzte Mittel“, betont Andreas Bader. Er spricht auch von der „allerletzten Lösung im Konflikt Wildtier – Mensch“. Bader ist jüngst zum Stadtjäger von Berglen bestellt worden, zuvor bereits zu dem von Schorndorf, zusammen mit einem Kollegen.

Stadtjäger sind, wenn man so will, die Ergänzung zu den Jägern, die für außerorts zuständig sind. Im Gegensatz zu diesen dürfen sie, wie der Name schon sagt, innerorts, wo eigentlich „befriedetes“ Gebiet ist, Wildtieren nachstellen, etwa Fallen stellen, und ja, wenn sie keine Möglichkeit sehen, diese auch erlegen. Dass es überhaupt, noch gar nicht so lange Stadtjäger gibt, ist die Folge davon, dass immer mehr Wildtiere in bebaute Gebiete kommen, dorthin vordringen – weil sie dort leicht an Futter kommen. Was nicht nur an ihnen liegt, sondern eben auch an den Menschen, die es ihn leicht machen, ja oft sogar es auf dem sprichwörtlichen Silbertablett servieren, meist gedankenlos, mitunter aber auch bewusst.

Auf den Artikel zu Baders Ernennung in Berglen hin kam ein kritischer Leserbrief, von einer Leserin, die sich auch sonst „pünktlich“ zu Wort meldet, wenn es ums Thema Jagen und Tierschutz geht. Bader nimmt die Kritik ernst, auch wenn er mit manchem nicht einverstanden ist.

Er sehe seine hauptsächliche Funktion darin, den Leuten alles an Rat zu geben, damit es erst gar nicht so weit kommen muss, also im Vorbeugen, in der Prävention. Es gehe eben vor allem darum, alles zu vermeiden, was die Tiere anlockt. Beispiel Katzenklappen: „Die wissen genau, dass dahinter Futter für sie zu holen ist.“ Oder Komposthaufen mit Essensresten. Oder mittlerweile überall Biomülltonnen. Wildtiere kämen, wenn sie Futter wittern, über Balkone und Terrassen sogar bis in die Küchen.

Waschbären haben hierzulande keine natürlichen Feinde

Waschbären, um die es nicht nur, aber vor allem geht, seien nun mal eine invasive, also nichteinheimische Art und haben auch deswegen hierzulande keine natürlichen Feinde, so Bader. Hinzu komme ihre Vermehrung. Wo dieses Jahr fünf sind, seien es im nächsten bereits 25, ihre Zahl geht also im Quadrat hoch. Er verweist auch darauf, dass Waschbären die Nester von Singvögeln ausräumen, damit deren Nachwuchs eliminieren.

„Man muss das so sehen: Ein Dorf oder eine Stadt ist für Wildtiere eine Komfortzone. Die haben es dort viel einfacher als draußen, auch weil es dort wärmer ist und sie mehr Versteckmöglichkeiten haben.“

Das sei für die wie ein angerichtetes Buffet, ja ein Schlaraffenland. Eine Katzenklappe aufzumachen zum Beispiel, das sei für einen Waschbären das Einfachste von der Welt. Die Lösung aus Baders Sicht: eine Kette drum herum. Oder Hecken und Büsche regelmäßig schneiden. Der Abstand zu Häusern sollte mindestens anderthalb Meter betragen. Und Fallrohre, über die die Tiere hochklettern und ins Haus gelangen können, sichern.

„Also, wie gesagt, das A und O ist Prävention und dazu berate ich, das ist meine erste Aufgabe.“ Was er anbiete, sei eine Dienstleistung, und zwar eine aufwendige, weil diese Beratung Zeit koste. Dass er dafür und auch für die „Ultima Ratio“ Geld verlange, habe nichts mit Kaltherzigkeit zu tun. „Das macht auch mir keine Freude, glauben Sie mir.“

In bebautem Gebiet ist Schusswaffeneinsatz heikel

Bader, 52, hat 2017 den Jagdschein gemacht, 2018 die Ausbildung zum Wildtierschützer, 2020/2021 die zum Stadtjäger. Er ist kein Jagdpächter, hat also kein eigenes Revier, hat aber einen Begehungsschein bei einem Berglener Pächter. Die spezielle Ausbildung sei nicht nur, aber eben auch wegen des Schusswaffeneinsatzes erforderlich. In bebautem Gebiet, also wo Leute leben, unterwegs sind, zu schießen sei wegen Kugelfangs heikel und auch deshalb nur das allerletzte Instrument, „wenn Gefahr in Verzug ist“. Er selbst tötet aber nicht vor Ort, allerdings auch nicht zu weit weg, so dass der Transport nicht zu lange dauert. Anders würden mit Handy gemachte Fotos oder Video schnell auf Youtube landen, ist Bader sicher.

Bei Füchsen fragt er erst, ob die überhaupt Schaden angerichtet haben

Dass das Thema Stadtjäger, bei dem Baden-Württemberg Vorreiter ist, kommen werde, sei absehbar gewesen: „Weil wir nun mal das Problem haben.“ Wie ist denn aber die Lage, gibt es überhaupt eine Wildtier-Plage in Berglen? Dort sei es bei weitem nicht so dramatisch wie in Schorndorf, wo Tiere bis in die Wohnbezirke im Stadtkern vordringen.

Viele Hausbesitzer hätten dort mittlerweile Kameras im Garten. Wenn er von denen dann höre, und das geschehe immer öfters, „der Fuchs muss weg“ (oder auch der Dachs), frage er erst mal „Warum?“ Denn oft gehe von diesen ja keine Gefahr aus. Zudem ließen sich Marder relativ leicht und ziemlich zuverlässig vergrämen, mit Ultraschall etwa.

Waschbären dagegen richteten immense Schäden in den Häusern an, weil sie sich vor allem in den Dachisolierungen einnisteten, sich dort häuslich einrichteten, es sich geradezu wohnlich machten, ihre Ausscheidungen den Isolierungen nicht gerade zuträglich seien. „Und diese Schäden sind nicht versichert.“

Ob oder dass es sich um Waschbären handle, wenn er gerufen werde, erkenne er bereits an deren Trittmarken oder Hinterlassenschaften, so Bader. Wenn er dann eine Falle aufstelle, brauche es in der Regel nicht lange. Das Gute an Waschbären sei nämlich, dass sie sehr neugierig seien. 2021 hatte er in Berglen zwei Einsätze wegen ihnen, auf der Basis von Einzelgenehmigungen. In Berglen gebe es viele alte Scheuern, Schuppen, wo sich Waschbären verstecken können, die drängten dort nicht so in die Wohnhäuser vor, „und es kann auch sein, dass es die Leute dort nicht so stört“.

Sieht er denn selbst überhaupt noch eine Chance, der immer weiteren Ausbreitung der Waschbären Herr zu werden? Das sei schwer einzuschätzen, würde auf den Fall einen großen Einsatz, bei dem alle Kommunen mitziehen, erfordern, nämlich die Leute zu beraten, alles zu unterlassen, was es den Tieren dort schmackhaft macht.

Leben kann und tut Bader bei weitem nicht von seiner Stadtjägerei. Er ist im Versuch Ingenieur beim Daimler, arbeitet in Sindelfingen. Die zeitaufwendige Fahrt dorthin bedeutet auch, dass er für seine Stadtjägerei sehr früh raus muss. Waschbären seien nachtaktiv, die gingen also über Nacht oder frühmorgens in die Falle.

Die ist elektronisch ausgestattet, wenn sie zugeht, bekommt Bader über den Sensor eine Push-Meldung aufs Handy, auf dem hat er eine Check-Liste aller seiner Fallen. Er fährt zeitnah hin, oft genug um 4 Uhr. Ist eine Katze oder ein Igel drin, werden sie freigelassen, ein Waschbär nicht mehr, „sonst wäre ich dran“, so Bader. Er darf ihn gar nicht davonkommen lassen.

Füchse gehen nicht in die Fallen, die sind für sie zu klein und wenn, dann würde die Falle nicht zugehen. Außerdem braucht es für sie andere Köder. Waschbären stehen nämlich auf Süßes. Bei Fuchsfallen ist es wiederum möglich, dass sich dorthin Katzen verirren. „Die haben nämlich ein ähnliches Nahrungsspektrum.“

„Ein bissle Verständnis für das Problem wäre gut“

Er hat selbst zwei Hunde, einer davon ist am liebsten auf dem Sofa. Er habe schon immer Tiere gehab, „seit ich denken kann“, auch Freigänger-Katzen. Einen Vierbeiner musste er mal einschläfern lassen. „Das tut natürlich weh, weil das ein Familienmitglied ist.“ Und dass auf das Konto von halbwegs wilden Katzen nicht wenige Singvögel gehen, weiß auch er natürlich.

Zur Kritik sagt Bader: „Ich muss ja nicht jeden überzeugen, aber a bissle Verständnis für das Problem wäre schon gut.“ Und etwas Unterstützung dabei, es den Tieren so unattraktiv zu machen wie möglich, auch, „damit ich erst gar nicht kommen muss“.