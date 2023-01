Markus Kelm ist der neue Hausarzt in Berglen, übernimmt Praxis von Udo Werner

Mal verliert man, mal gewinnt man, so ist das Leben. Gerade haben alle in Berglen, die auf schnelles Internet gehofft hatten, die Botschaft zu verdauen, dass vorerst nichts draus wird. Da steht auf der anderen Seite, dass Berglen zwei Hausärzte vor Ort erhalten bleiben. Markus Kelm ist der Nachfolger von Udo Werner. Er hat in der Praxis seit rund einen Jahr mitgearbeitet, wurde vom Senior eingelernt, hat sich auf die Übernahme vorbereitet.

Kelm ist in Pirna geboren. Die Familie wanderte allerdings noch vor der Wende, ganz legal mit Ausreiseantrag, in den Westen aus, nach Welzheim. Er ging dort in den Kindergarten und in die Schule, machte das Abi. Er hat Verwandtschaft, nach wie vor, „uffm Wald“ und in der sächsischen Schweiz. Sächsisch ist bei ihm allerdings nicht im Geringsten herauszuhören, allerdings hält sich auch sein Schwäbisch in Grenzen. Das Sächsisch habe er sich damals schnell abgewöhnt, „weil mich kaum einer hier verstanden hat“, erinnert sich der 39-Jährige schmunzelnd.

Der Allgemeinmediziner kennt sich auch mit der Arbeit im Labor sehr gut aus

Nach der Schule absolvierte er den Zivildienst im Altenpflegeheim Bethel und danach eine Ausbildung zum biologisch-technischen Assistenten (BTA) in Überlingen am Bodensee. In der Folgezeit arbeitete er in dem Beruf auch, an der Uniklinik in Ulm, im Bereich experimentelle Neurologie, sprich im Labor. Dazu kam noch ein Austausch als Forschungsassistent in Boston, ehe endlich die Zusage fürs von Anfang an ersehnte Medizinstudium kam, ebenfalls in Ulm. Er arbeitete während diesem aber weiter im Labor. Noch etwas lief parallel in der Zeit: der Ausbau der Beziehung zu seiner Freundin Sarah, die in Weingarten, also nicht weit weg, auf Lehramt in der Grundschule studierte. Die beiden heirateten nämlich.

Nach dem Studium war er Assistenzarzt am Landkreisklinikum in Ehingen, anschließend arbeitet er in zwei allgemeinmedizinischen Praxen mit Schwerpunkten unter anderem in Kinder- und Jugendmedizin sowie Kardiologie. Im Rahmen des „praktischen Jahrs“ war er zuvor in Geriatrie- und Dermatologieabteilungen sowie in der Inneren Medizin und Chirurgie, die beiden Letzten sind Pflicht für angehende Mediziner.

Mit der Zeit sei ihm das Familienleben wichtiger geworden, wichtiger auf jeden Fall als die Labor und Forschungsarbeit, so Kelm. Die Familie, zu der mittlerweile auch zwei Töchter gehörten, wohnte bis dahin in Ulm. Bei der dritten Schwangerschaft seiner Frau Sarah entschieden sie, in die Heimat zurückzukehren, die Frage war also, wo er sich langfristig als Arzt niederlassen könne und wolle. Wobei „Heimat“ auch für seine Frau Welzheim bedeutet. Die beiden, gleich alt, gingen einst nämlich dort sogar in dieselbe Klasse. Er muss wieder lachen, als er sich erinnert: „Es hat damals aber noch nicht gefunkt, es ist also keine Sandkastenliebe gewesen. Das kam später.“

Für sie, als Naturmenschen, passe das mit Berglen

Sie schauten sich also im Umkreis von Welzheim um und da gehört Berglen durchaus dazu. Es ergab sich, dass genau in der Zeit ein Nachfolger für Werner gesucht wurde. Mittlerweile hat die Familie so viel Gefallen an Berglen gefunden, dass sie in Lehnenberg wohnt. Wobei, räumt er ein, sie Berglen vorher gar nicht „auf der Landkarte“ gehabt hätten und in Ulm nun mal alles eine Nummer größer gewesen sei. Aber seine Familie und Berglen, das passe, das sei ein „dankbarer“ Standort. Sie genießen das (immer noch) Ländliche dort, „wir sind Naturmenschen“, gleichzeitig sei es aber nicht weit zu Kulturveranstaltungen in den benachbarten Städten und auch nicht zum VfB-Stadion. Die beiden älteren Mädchen gehen ins Kinderhaus und auf die Grundschule in Steinach. Die Mama ist noch in der Elternzeit. „Naturmenschen“, wie meint er das? „Na, wir gehen gerne gemeinsam in der Natur spazieren, wandern. Meine Frau hat ein Pferd, das nehmen wir dabei mit.“

Die meisten seiner Patienten kennt er also schon aus der Zeit der Zusammenarbeit mit Werner. „Wir sind hier sehr freundlich aufgenommen worden. Da war der Einstieg leicht und wir haben uns hier schnell zurechtgefunden.“ Es gibt also weiterhin zwei Hausarztpraxen in Berglen, beide in Oppelsbohm und sogar in unmittelbarer Nachbarschaft. Und der (neue) Kollege ist auch noch nicht lange da. Wie sieht er das? Von „Konkurrenz“ will Kelm nicht reden: „Ich befürchte nicht, dass wir uns in die Quere kommen. Wir haben beide sicher genügend Patienten, für einen Arzt wäre es wohl eh viel zu viel.“ Er verweist auf die Dezentralität von Berglen, die vielen Teilorte und damit auch die langen Strecken bei Hausbesuchen, die entsprechend Zeit kosten. Er gehe davon aus, dass es ein „kollegiales Miteinander“ gebe und dass der Kollege das auch nicht anders sehe.

Affinität zur Kinder- und Jugendmedizin, und seine Frau wird ihn da unterstützen

Die Berglener werden die beruflich „breite Aufstellung“ von Kelm gewiss froh zur Kenntnis nehmen und wohl auch nutzen, insbesondere mit seiner Affinität zur Kinder- und Jugendmedizin dürfte er dort „offene Türen einrennen“, solange es in Berglen keinen niedergelassenen Kinderarzt gibt (und auch keiner zu erwarten ist). Aber es kommt noch besser: Zwar will seine Frau nach der Elternzeit wieder als Lehrerin arbeiten, aber sie wird in der Praxis mithelfen im Rahmen der Vorsorge, nämlich ihre Kenntnisse, was Sprach- und motorische Entwicklung beim Nachwuchs, überhaupt die ganze Entwicklungspsychologie angeht, dort einbringen. Was Kelm dazu anfügt, klingt keineswegs kokett, sondern ernst gemeint: „Sie ist dafür bestens vorbereitet, besser als ich eigentlich. Wir können uns da sehr gut austauschen.“

Die Praxis soll digitaler werden, er ist dem Land dankbar für die Fördermittel dazu

Auch was die Organisation angehe, werde er von ihr Unterstützung bekommen: „Wir sind also eine Art Familienbetrieb.“ Er will neue Geräte anschaffen, diese ans EDV-System anbinden, die Praxis soll also digitaler werden. Es ist ihm wichtig, da auch mal „Danke“ zu sagen, dass es dafür Fördermittel vom Land gibt. Er muss wieder lachen, als er zurückblickt. Also seine Eltern hätten sich ja nie vorstellen können, dass er mal studiert, geschweige denn Medizin. Er habe ihnen, seiner Familie so viel zu verdanken. Die sei in der damaligen DDR in der Kirche stark engagiert gewesen, habe deswegen auch leiden müssen, ein Großvater war sogar im Gefängnis. Und auch der hiesigen Region wolle er nun etwas zurückgeben, so Kelm.