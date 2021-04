Joey hat ein Näschen für Zauneidechsen. Er kann sie riechen. Genauer gesagt: herausriechen aus allem, was sonst noch in der Gegend Duft verströmt. Das macht den dreijährigen Labrador besonders. Er wird als Artenspürhund eingesetzt, ist dabei allerdings noch in der Ausbildung.

Das wird deutlich bei einer Vorführung auf freiem Gelände zwischen Rettersburg und Öschelbronn. Als Joey von seiner Besitzerin Ina Ziebler-Eichhorn und seinem Trainer Alun Williams losgeschickt wird, auf einen