Osterfeuer in Berglen-Rettersburg: Mehr als 3000 Holz-Paletten stehen in Flammen

An Ostern steht Berglen Kopf: Hunderte Menschen strömen am Samstag zum Vereinsheim der Eintracht Rettersburg. Der neu eingerichtete Parkplatz ist bereits eine Dreiviertelstunde nach Festbeginn vollständig belegt. Und als die Verantwortlichen des Vereins bei Dunkelheit das traditionelle Osterfeuer entzünden, scharen sich schätzungsweise mehr als 1000 Menschen um die meterhohen Flammen.

Cheforganisator Harald Häfner zieht am Montagmorgen eine äußerst positive Bilanz. Besondere Zwischen- oder Unfälle habe es trotz des riesigen Andrangs keine gegeben, weder am Feuer noch abseits. „Wir sind nach wie vor ein Familienfest“, sagt der 54-Jährige von der Eintracht Rettersburg. Zwar habe die Band, Pump Cage, den Besuchern zusätzlich eingeheizt, die Atmosphäre sei aber „sehr friedlich“ gewesen.

Für den Berglener Verein ist das Osterfeuer ein absoluter Höhepunkt im Jahr, aber auch ein Kraftakt. Rund 80 Helfer waren am Samstagabend im Einsatz. 3000 bis 3500 Einweg-Holzpaletten hatten die Veranstalter zuvor aufgetürmt, geliefert von der Entsorgungsfirma Schief aus Winnenden, bei der auch einige Berglener arbeiten.

Windstill: Das Wetter meint es gut mit der Freiwilligen Feuerwehr in Berglen

Circa 25 Meter hoch züngelten die Flammen in den Nachthimmel. Die Frewillige Feuerwehr, die aufpasste, musste nicht eingreifen. „Das Wetter war top. Wenn kein Wind geht, kann das Feuer sauber nach oben abbrennen, dann hat die Feuerwehr keinen Stress“, sagt Harald Häfner. Er selbst war am Sonntagmorgen erst um 5.30 Uhr zu Hause. Er hatte Brandwache gehalten, solange das Feuer noch loderte: „Ich bin immer der Letzte, der geht“, berichtet er. Am Sonntag erledigten die Helfer erste Aufräumarbeiten, am Montag wurde vollends abgebaut und die erkaltete Asche weggeräumt.

Die Orga-Gruppe um Harald Häfner wird sich jetzt wieder an die Planung fürs kommende Jahr setzen. „Nach dem Osterfeuer ist vor dem Osterfeuer“, sagt der Familienvater, der sich freut, dass sich auch immer mehr Kinder und junge Menschen miteinbringen, ob in der Volkstanzgruppe, deren Jugendgruppen wieder auftreten durften, oder als Helfer und Verkäufer.

Neue Fritteusen sorgen für kürzere Wartezeiten an den Essensständen

Apropos: Zufrieden ist Häfner auch mit den Verbesserungen im Ablauf, die sich in diesem Jahr bemerkbar gemacht haben. Hatten die Besucher in der Vergangenheit oft viel zu lange für Pommes und Co. anstehen müssen, hätten sich die Wartezeiten in diesem Jahr in Grenzen gehalten: Das lag laut Häfner zum einen am früheren Festbeginn (bereits um 17 Uhr, nicht erst um 18 Uhr) und an der verbesserten Infrastruktur. Ein Faktor: „Wir haben zwei neue Fritteusen gekauft.“