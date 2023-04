"Streich brennt": Hochprozentige Einblicke in Berglener Brennereien

Am Samstag haben Brennereien wieder ihre Türen geöffnet, um ihren Kunden und dem interessierten Publikum Einblick in ihre Produktion zu gewähren. Zum zehnten Mal hieß es „Streich brennt“. Doch das war an diesem Tag nicht das einzige Highlight im Berglener Teilort.

Eigentlich kein Bestandteil dieses längst weit über die Berglen hinaus bekannten und beliebten Dorffestes ist die spektakuläre Hauptübung der Feuerwehr, die unmittelbar vor Beginn des Festes an der Gabelung der Kreisstraße von Schornbach her zwischen Birkenweißbuch und Streich unterhalb des Friedhofs über die Bühne ging und einen Verkehrsunfall simulierte. Trotz strömenden Regens hatte sie zahlreiche Besucherinnen und Besucher angelockt. Es habe sich um eine unglückliche Terminüberschneidung gehandelt, kommentierte Christoph Ziegler von dem für die Nacht der Brennereien federführenden Hofladen Ziegler. Ursprünglich hätte die Hauptübung sogar im Ort selbst stattfinden sollen, aber schließlich habe man sich zusammengesetzt und gemeinsam eine Lösung gefunden.

Lange Kundenschlange bei Zieglers Hofladen

Bei Zieglers herrschte um 16 Uhr ebenfalls Hochbetrieb. Während sich an der Theke des Hofladens noch eine lange Kundenschlange gebildet hatte, liefen im Hof die letzten Vorbereitungen für die Festnacht. Insgesamt eine Woche lang sei die ganze Familie damit beschäftigt gewesen, den Hof herzurichten und alles für die Bewirtung der Besucher vorzubereiten. „Alles nebenher, schließlich musste das Tagesgeschäft ja wie gewohnt weitergehen“, erklärte Christoph Ziegler. Und für den großen Tag seien auf dem Hof circa 25 Personen im Einsatz, um allen Besucherwünschen wie gewohnt zu entsprechen, mit Essen und Trinken, von Schweinehals über Maultaschen bis hin zu Pommes und frisch gebackenem Brot - „die ganze Palette eben“, so Ziegler. Als weitere Attraktionen gebe es auch wieder Kutschfahrten und ein Schaubrennen in der hauseigenen Destille. Dort laufe ein klassischer schwäbischer Obstler herunter - Apfel mit Birne.

Über die Frage, ob es nicht besser wäre, das Fest später im Jahr zu veranstalten, habe man schon öfter nachgedacht, meinte Ziegler und blickte nachdenklich durch das Fenster des Hofstübles hinaus auf den Schnürlregen. Man habe „Streich brennt“ auch schon bei Schneefall gefeiert. Aber da das Schnapsbrennen im Mittelpunkt stehe, würden sich März/April anbieten, da widme man sich im bäuerlichen Jahreslauf auch noch intensiv dieser Arbeit. Zudem fänden ab Mai Woche für Woche überall Feste statt, mit denen man um die Besuchergunst konkurrieren müsse.

Die ganze Familie im Einsatz

Für Heinz Weng, einen der beiden anderen Brenner, der in dieser Nacht seinen Hof ebenfalls für neugierige Besucher geöffnet hatte, ist das Brennen mehr Hobby und Traditionspflege als Nebenerwerb. Seine Mutter habe die Destille 1969 gekauft, da sei es Ehrensache, dass man sie in Ehren halte, hege und pflege. Fürs Schaubrennen habe er diesmal vier Brände vergorenen Apfelsaft hergerichtet, jeweils 120 Liter. Er verarbeitet ausschließlich das eigene Obst, versicherte er, zu Schnaps mit 40 Volumenprozent und zu Likör mit 20 Prozent Alkohol. Für das leibliche Wohl der Besucher war in dieser Nacht die ganze Familie im Einsatz, dazu ein halbes Dutzend Helfer.

Einer von ihnen war Daniel Haushahn, der in Wengs urig dekoriertem und hergerichtetem Gewölbekeller als Barkeeper hinter der Theke wirbelte. Seine Spezialität waren die geheimnisvollen „Streicher Küssle“. „Wenn du hier im Ort wohnst“, meinte einer der Nachbarn Wengs, „dann gibt es für dich gar keine andere Rettung, als mitzumachen und dich mitten ins Getümmel zu stürzen. Entkommen kannst du ihm eh nicht!“