Mitgliedschaft im Verein, im Falle ihrer Wahl? Na klar, wer hätte auf diese Frage von Michael Seibold, dem Vorsitzenden des SSV Steinach-Reichenbach, beim Talk mit den Bürgermeisterkandidaten im Vereinsheim da mit „Nein“ antworten können. Also versprochen, von allen. Ohne die Vereine, erst recht eines so mitgliederstarken wie der SSV, wird in Berglen keiner ins Amt gewählt, erst recht nicht gegen sie. Auffällig war gleichwohl, dass sich keiner der Kandidaten zu Versprechungen oder