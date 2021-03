Vier Wege führen zur Vereinsgaststätte und zu den Sportanlagen des KTSV Hößlinswart, auf denen üblicherweise jedes Jahr an Pfingsten das Eselrennen mit Tausenden Besuchern stattgefunden hat. Ein geschotterter Weg kommt aus Richtung Buoch, ein asphaltierter vom Waldeck bei Rohrbronn, eine kleine Straße führt von der Bushaltestelle „Roter Stich“ her, diese wird hauptsächlich von Auto fahrenden Sportlern und Ausflüglern benutzt. Der steilste Weg beginnt am Bolzplatz Hößlinswart. Er ist diesen