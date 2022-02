Geli geht. Drittkraft Angelika Buntic verlässt den Waldkindergarten. Wobei der, wie Claudia Kettling dazu schreibt, eigentlich ohne sie gar nicht vorstellbar ist.

Fast 21 Jahre hat sie zum Team gehört, habe also in dieser langen Zeit unzählige Male Kinder auf Schaukeln angeschubst, Schnürsenkel gebunden, Nasen geputzt und Tränen getrocknet. Mit ihrer zuverlässigen, tatkräftigen Art sei sie immer zur Stelle gewesen, wenn mal „Not am Mann“ war. Wenn es etwas zu tun gab, hatte sie es