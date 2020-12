Der Berglener Bürgermeister Maximilian Friedrich will Oberbürgermeister von Backnang werden. Er hat seine Kandidatur für die Wahl am 14. März in einer Pressemitteilung bekanntgegeben. Friedrich war in Berglen erst im Juni wiedergewählt worden. Auf Nachfrage zu der kurzen Zeitspanne, die seither vergangen ist, erklärt Friedrich, dass mit dem Sieg von Frank Nopper bei der OB-Wahl in Stuttgart sich für ihn eine einmalige Chance biete, eine Gelegenheit, die sich wohl nur einmal im Leben ergebe.