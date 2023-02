Wegen Personalnot im Alexander-Stift: Berglen verliert einziges Pflegeheim

Das Pflegeheim im Seniorenhaus in Oppelsbohm, das einzige in ganz Berglen, wird geschlossen. Das hat das Alexander-Stift am Donnerstag bei einem Pressegespräch in der Diakonie Stetten bekanntgegeben. Die Mietverträge mit den Wohnungseigentümern laufen zum 31. März 2024 aus und werden nicht verlängert. Gaby Schröder, Geschäftsführerin des Alexander-Stifts, nennt anhaltenden Personalmangel als Hauptgrund für die Entscheidung.

Allen Bewohnerinnen und Bewohnern soll ein neuer Pflegeplatz angeboten werden

Am Mittwoch seien die Belegschaft, Bewohner und Angehörige informiert worden. Sie garantiere, sagt Gaby Schröder, dass allen rund 30 Bewohnerinnen und Bewohnern ein Platz in einem Heim des Alexander-Stifts in der Umgebung angeboten wird. Auch den 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern würden nach Personalgesprächen im Februar Stellen an anderen Standorten angeboten.

Die elf Wohnungen im Seniorenhaus, in denen betreutes Wohnen stattfindet, seien nicht betroffen, so Diakonie-Pressesprecher Steffen Wilhelm.

Das Seniorenhaus in Berglen ist das erste Pflegeheim des Alexander-Stifts, das schließen muss, weil der Träger nicht ausreichend Pflegefachkräfte findet. Trotz der hohen Nachfrage an Pflegeplätzen sei das für 38 Bewohnerinnen und Bewohner konzipierte Haus seit Jahren unterbelegt gewesen und habe in der Folge rote Zahlen geschrieben, berichtet Gaby Schröder. Auch der verstärkte Einsatz (teurerer) Zeitarbeitskräfte könne das Personalproblem nicht dauerhaft lösen. Für die „immensen Mehrkosten“ komme der Kostenträger nicht auf, ebenso wenig für die finanziellen Ausfälle durch leerstehende Pflegezimmer.

Auch der „ungenügende“ ÖPNV spielt laut Alexander-Stift eine Rolle

„Wir haben alles versucht, um Fachkräfte zu gewinnen, über Werbung im Radio, im Kino, in den sozialen Medien. Die Mitarbeitenden haben sogar Stellenanzeigen in ihren Autos aufgehängt. Wir haben einen Tag der Pflege veranstaltet ... Es hat nicht gefruchtet“, sagt Gaby Schröder. Das hänge auch mit der „ungenügenden ÖPNV-Anbindung des Standorts“ zusammen. Pflegekräfte ohne Auto würden zu manchen Schichtzeiten gar nicht mit Bahn und Bus an ihren Arbeitsplatz gelangen – und sagen deshalb ab.

Die Entscheidung, das Pflegeheim in Berglen zu schließen, sei ihr „sehr schwer“ gefallen. Wenn alte Menschen in ein solches Zuhause zögen, gingen diese und ihre Angehörigen davon aus, es sei der letzte Umzug. Manche Bewohner seien regelrecht geschockt gewesen, als ihnen jetzt die Nachricht verkündet worden sei, dass die Einrichtung schließt. Andere wiederum hätten direkt Wünsche geäußert, in welchem Haus des Alexander-Stifts sie stattdessen untergebracht werden wollten: Allmersbach und Rudersberg sind die nächstgelegenen Standorte, Korb, Urbach, Weinstadt sind einige weitere Optionen. Insgesamt betreibt das Alexander-Stift, das zur Diakonie Stetten gehört, Pflegeheime an 23 Standorten mit rund 900 Mitarbeitern in sechs Landkreisen in Baden-Württemberg.

Ob es bei der einen Schließung bleiben wird? Im Alexander-Stift vorerst ja, sagt Gaby Schröder. Generell gerieten aber immer mehr Träger in große Schwierigkeiten. „So wie uns geht es deutschlandweit leider auch vielen anderen Trägern, die wegen des zunehmenden Personalmangels Einrichtungen schließen müssen.“ Die wirtschaftliche Lage der Pflegebranche sei „äußerst prekär“. Mit Conviva habe erst kürzlich ein privater Betreiber von bundesweit mehr als 100 Häusern Insolvenz angemeldet.

Gaby Schröder: Rahmenbedingungen in der Pflege müssen dringend verbessert werden

Dringend müssten die Rahmenbedingungen in der Pflege verbessert werden, findet Gaby Schröder: „Die Bilder von völlig erschöpften Pflegerinnen über den Krankenbetten während der Corona-Zeit signalisieren den Jugendlichen nicht gerade: Das ist ein Traumjob!“ Überhaupt habe die Pandemie die Notlage in der Pflege noch verschlimmert: Viele langjährige, erfahrene Pflegekräfte hätten gekündigt.

In Baden-Württemberg verschärfen laut Gaby Schröder die „starren“ ordnungsrechtlichen Vorgaben des Landes zur Personalausstattung die Situation zusätzlich. Die Geschäftsführerin übt konkrete Kritik an der Politik in Stuttgart: „Unter anderem wäre es schon hilfreich, wenn die Landesregierung die Vorgaben zur Fachkraftquote an die veränderte Realität anpassen würde.“ Überhaupt, schimpft Schröder, sie sei „absolut desillusioniert“: „Die Pflegebranche ist eine der am härtesten und intensivsten staatlich regulierten Branchen. Wir ersticken in Bürokratie.“

Und dennoch leisteten die Pflegekräfte fantastische Arbeit, auch in Berglen. An denen, die da sind, die sich einsetzen für ihre Schützlinge, habe es definitiv nicht gelegen, dass der Pflegestandort nach 20 Jahren aufgegeben wird. Im Gegenteil. Gaby Schröder sagt, gerade in verhältnismäßig kleinen Einrichtungen, wie sie im Alexander-Stift künftig gar nicht mehr betrieben werden sollen (die neue Ausrichtung: 45 Plätze), wiegen einzelne Ausfälle schwer. Es gibt kaum Spielraum. Die Pflegekräfte in Oppelsbohm seien regelmäßig aus der Freizeit zur Arbeit gerufen worden, wenn eine Kollegin sich krankgemeldet habe: „Da klingelt um fünf Uhr morgens das Telefon.“

Wie geht's weiter? Bürgermeister Niederberger will Masterplan erstellen

Aus dem Seniorenhaus in der Linckestraße werden jetzt voraussichtlich nach und nach die Pflegeheimbewohner ausziehen. Das Alexander-Stift organisiert die Umzüge. Zwar geht Gaby Schröder davon aus, dass in den kommenden Monaten noch neue Bewohner zur Kurzzeitpflege aufgenommen werden, doch Ende März 2024 ist Schluss. Und dann?

Der Berglener Bürgermeister Holger Niederberger kann sich durchaus vorstellen, dass ein neuer Betreiber für das Pflegeheim gesucht wird. Wie die Erfolgsaussichten sind, steht auf einem anderen Blatt. Die Information, dass das Pflegeheim geschlossen wird, habe die Gemeinde recht kurzfristig erreicht. Für ihn sei die Frage „Wie können wir in Berglen alt werden?“ aber schon vor Amtsantritt ein Thema gewesen, sagt Niederberger. „Ob wir bis zur Schließung schon eine kurzfristige Lösung haben, kann ich jetzt noch nicht sagen. Einfach nur einen Ersatz für das Alexander-Stift zu finden, ist aber auch zu kurz gesprungen.“

Es gehe darum, zügig einen Masterplan aufzustellen und die Frage zu beantworten, was die Bürgerinnen und Bürger von Berglen wollen: Mobile Pflege? Betreuung zu Hause? Ein Pflegeheim? Noch in diesem Quartal stünden diese Themen, unabhängig von den schlechten Neuigkeiten, auf der Agenda des Gemeinderats. Denn eines sei absehbar: In Zukunft wird der Bedarf an Pflegeplätzen steigen, nicht sinken.