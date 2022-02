Sie versperren den Kröten den Weg, um sie vor dem Tod zu bewahren: Naturschützer haben am Samstag an der Landstraße zwischen Steinach und Hösslinswart Krötenschutzzäune aufgestellt. Allein an diesem Abschnitt wollen in den kommenden Wochen Tausende Tiere die Fahrbahn überqueren, um an ihre Laichplätze zurückzukehren. Jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit werden die Tiere an den Zäunen von freiwilligen Helfern aufgesammelt und sicher auf die andere Straßenseite gebracht.

30