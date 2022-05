Zirkus in Berglen: Show mit Clowns, Zauberei, Kamelen, aber auch einer Kuh

Friedlich dösen Kara und Leila vor sich hin. Doch als Giuliano Frank ihre Namen ruft, sind sie sofort hellwach und trotten zu ihm hin. Kamele sind auch nicht blöd. Es ist zwar schon halb elf, aber für einen Frühstücksbrunch ist es eigentlich nie zu spät. Zumal die exotischen Vierbeiner eine Überraschung erwartet, denn serviert wird ihnen ausnahmsweise nicht vom Chef des Zirkus Bravissimo, sondern vom Nachwuchs des Kinderhauses Steinach.

Die Erzieherinnen haben sich natürlich die Chance zu einer Stippvisite mit den Kleinen nicht entgehen lassen, wenn schon mal ganz in der Nähe, auf dem Festplatz im Erlenhof, ein leibhaftiger Zirkus gastiert. Natürlich lassen sich die Kinder nicht zweimal bitten, als sie die „alten“, von einer Bäckerei gespendeten Wecken und Brezeln bekommen, um damit die beiden neuen Freunde zu füttern. Da gibt es keine Berührungsängste, weder auf der einen noch auf der anderen Seite.

Die vierjährige Kiara zeigt einen perfekten Handstand auf Papas Händen

Das achtköpfige Zirkuspersonal besteht, was die Zweibeiner angeht, aus Giuliano, seinem Bruder, ihren beiden Frauen und seit kurzem vier Kindern, wobei das Jüngste neugeboren ist und daher noch nicht dazugezählt werden darf. Dafür aber sehr wohl die vierjährige Kiara, die gerade in einer anhänglichen Phase sei, wie ihr Vater schmunzelnd berichtet, und die beim Besuch der Presse ihrem Papa denn auch nicht von der Seite weicht. Dass die Kleine mal eine Akrobatin wird, steht fest. Sie zeigt sofort, was sie alles schon draufhat, unter anderem mit gespanntem Körper von ganz unten nach oben auf Papas Hände in den Handstand. Sie macht dieses Kunststück so locker-leicht, mit Grazie, Charme, das dürfte ihr bald schon zu langweilig werden.

Dass die Kinder in die Fußstapfen der Eltern treten, ist in der Familie normal. Mittlerweile sei man in der achten Generation, die Wurzeln der Zirkusdynastie reichen laut Giuliano bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts zurück. Sie betreibt anderswo noch andere Ableger, eigentlich alle Verwandten seien Zirkusleute, berichtet er beim Rundgang über das Gelände. Ihre Adresse ist zwar in Leinfelden-Echterdingen, aber die sei eher postalisch. „Unsere Heimat ist eigentlich ganz Baden-Württemberg.“

Bei ihnen seien außerdem auch die Tiere Familienmitglieder, „die sind für uns kein Nutz- oder gar Schlachtvieh“. Noch ehe sie selbst frühstücken, bekämen die Tiere zu fressen. Er verweist auf die freilaufenden Hühner, die zur Bauernhofshow gehören: „Besser könne die es doch gar nicht haben.“ Die Kuh, die ebenfalls in dieser Revue auftritt, habe 36 Quadratmeter Fläche Auslauf, viel mehr als verlangt sei. Die Einwände gegen die Tierhaltung in den Zirkussen sind Giuliano bekannt, er hält routiniert dagegen. Etwa damit, dass überall, wo sie auftreten, ein Veterinär vor Ort kontrolliere, ob die Auflagen erfüllt sind, dass sie ein Bestandsregister führen müssen, und und und.

16 Hunde gehören ebenfalls dazu, Collie, Cockerspaniel, Labradore, Jack-Russell-Terrier, Mischlinge, Pudel, die sehr intelligent seien, querbeet also. Vertragen die sich denn alle? „Na klar, das ist ein großes Rudel mit einer genauen Rangordnung.“ Labradorhündin Angel ist offenkundig die Anführerin. Die Hunde haben keinerlei Scheu vor Besuchern, sofort kommen sie an den Zaun und begrüßen freudig. Auch bei ihnen vererbt sich das Zirkusdasein, manche seien bereits in der fünften Generation dabei und, ja, teilweise würden die Fertigkeiten, Talente offensichtlich weitergegeben. Die Hunde haben zwei große Außengehege und zwei Anhänger für sich. Das zweite Rudel gehört zu Giulianos Bruder.

Die Tiere müssen gar nichts aufführen, zeigen, um die Kindergartenkinder zu faszinieren, es reicht, dass sie da sind, die vom Kinderhaus seien beileibe auch nicht der erste Kindergarten, der seit ihrer Ankunft vorbeigekommen sei, berichtet Giuliano. Zum Streichelzoo gehören auch ein ostfriesisches Milchschaf, fünf Alpakas (sofern die überhaupt auf Armlänge herankommen), ein afrikanisches Zwergzebu namens Ferdinand, wie überhaupt alle Tiere hier ihren eigenen Namen haben. Der sei sehr lieb und lasse sich gerne reiten, „das sind ja alles Herdentiere“, erklärt Giuliano zum friedlichen Nebeneinander der Exemplare von Arten, die sich wegen ihrer ursprünglichen Herkunft in ihren weit auseinanderliegenden Heimatländern niemals über den Weg laufen würden. Nur drei Ziegen sind separat, bei ihnen ist wegen den Hörnern vor allem während der Fütterung Vorsicht geboten. Wobei diese Herdentiere bei weitem nicht so zutraulich sind wie die Rudelhunde, das gilt auch für die beiden Truthähne Horst und Hannes, die Enten, das Pferd und Kuh Tanja. Und erst recht natürlich für die Schlangen, die tagsüber im Terrarium-Wagen mit Heizung, Luftschächten und Wasserbassin sind.

Corona: Ohne die Unterstützung der Bevölkerung hätten sie nicht überlebt

Ihre Show sei für „die ganze Familie konzipiert“, so Giuliano, die Kinder spielen Kinderclowns, ansonsten sei eben er der Clown. Weniger lustig war Corona für sie, sie hätten eine zwei Jahre lange, schlimme Zeit hinter sich, zwar die erste Corona-Hilfe noch bekommen und auch Hartz IV, aber ohne die Hilfe der Bevölkerung von Schönaich, wo sie während dieser aufführungslosen Phase waren, hätten sie nicht überlebt. Als dann die Vorführungen erlaubt waren, hätten die Kommunen das Infektionsrisiko gescheut, also weiter keine Einnahmen aus Auftritten. In Berglen waren sie schon mal vor drei Jahren. Sie müssen ihren Tourneen so planen, dass sie keine langen Fahrten haben, wegen des Aufwands beim Ab- und Aufbauen, für die sei auch jeweils die aufführungsfreien Tage brauchen. Vorher waren sie in Waiblingen und in Weilheim/Teck, nach Berglen geht es nach Oberbrüden.